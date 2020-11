Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 17 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido martes, mi gente linda! Si hoy sientes que te levantaste como achicopalado, sin energías y desganado, no te preocupes porque es normal y todo esto es gracias a la oposición que tenemos entre la Luna y el planeta Venus. Sin embargo, recuerda que tú tienes el poder de cambiar las cosas si posees suficiente determinación y no te dejas contagiar de la pereza y las malas energías. ¡Sacúdete! Olvídate de los problemas y sal con una sonrisa en la cara para que seas un imán de vibraciones positivas. Hazme caso. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “PONGO MI MENTE EN POSITIVO PARA ATRAER COSAS BUENAS” Si hoy, 17 de noviembre, estás de cumpleaños… Los astros te anuncian un año lleno de acciones solidarias. Te volverás más humanitario abriendo tu corazón en ayuda a los necesitados de afecto. Te recomiendo que igualmente no descuides tu vida y tu familia. La Copa de la Suerte: 1, 29, 31, 50, 61, 76 Aries: Hoy te dedicarás a revisar y poner al día papeles y documentos, te recomiendo que antes de firmar te asesores con alguien especializado en el tema. Muéstrate seguro en lo que realices y ten confianza. Infórmate, si tienes dudas no temas preguntar. Tauro: Ten la seguridad de que todo lo perdido lo ganarás por partida doble. Si tus acciones han sido buenas, la recompensa te llegará en estos días. Por otro lado, tendrás que prestarle mucha importancia a tu salud, sobre todo en la parte digestiva. Aliméntate bien. Géminis: Durante la jornada disfrutarás de diversiones y romances, no juegues a dos puntas porque puede salirte mal y podrías lastimar a alguien. Cuidado con los gastos inesperados, puede que te compliquen el presupuesto. Quiero que estés preparado. Cáncer: Tendrás que cuidarte de ciertas compañías extrañas, porque a veces creemos conocer bien a las personas y puede resultar que no es así. Tendrás que dedicar más tiempo a estar en familia y con tus afectos cercanos. Esto te hará mucho bien. Leo: La comunicación será muy productiva y hoy, particularmente, las estrellas te beneficiarán dándote claridad para expresarte. Aprovecha para resolver cualquier diferencia entre tus parientes. Todo será bien recibido y ellos te entenderán. Virgo: Tendrás que concentrarte mejor en tu presente y controlar tu estado de ansiedad para que no te distraigan los problemas ajenos que no te incumben. Recuerda que la paciencia se nutre de esfuerzos, pero tiene sus recompensas, así que espera buenas noticias para ti. Libra: Nadie podrá igualarte en lo que haces, porque durante estos días tendrás un maravilloso desempeño. No tomes decisiones importantes aún, espera unos días. Le sacarás mayor provecho a tus habilidades y te alegrarás con el triunfo esperado. Escorpio: Sentirás amplios deseos de solidarizarte con los que más lo necesitan. Cualquier actividad que hagas ayudando a otros te será gratificante y te hará sentir feliz. Haz que las buenas vibraciones te acompañen y proyéctalas en los demás. Sagitario: Hoy dedicarás tu tiempo libre a verte con amigos que hace tiempo no frecuentas. Derrocharás energía al estar con personas que tienen tus mismos gustos. Mi recomendación es que no te metas en situaciones de riesgo. Ten cuidado con lo que haces. Capricornio: En medio de la búsqueda de empleo o una nueva posición verás cerrarse algunas puertas, pero no te des por vencido, porque con el esfuerzo y la convicción lograrás abrirte paso a un excelente lugar donde crecerás a nivel profesional. Acuario: Hoy sentirás que tu futuro estará unido de alguna forma al extranjero y quizás alguien que se encuentra en otro país esté pensando en cómo poder ayudarte. Practica meditación y busca respuestas a tus dudas en tu propio ser. Piscis: Será un buen momento para replantearte tu presente y lo que quieres para tu futuro. Si no te gusta lo que haces, busca lo que verdaderamente te dé satisfacción y te llene el alma. No te permitas ni un solo pensamiento negativo porque en tu interior está la respuesta.

