El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de marzo Es tiempo de que tomes consciencia del enorme poder para sanar que tienes. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MIÉRCOLES, 17 DE MARZO ¡Feliz y bendecido miércoles, mi gente! Hoy celebramos el día de San Patricio, el santo de la buena suerte, conocido por otorgar fortuna, abundancia y protección, así que, si necesitas esto en tu vida, dedícale con mucha fe una oración para que te lo cumpla. Por otro lado, hoy el Sol se asociará a Venus y ambos planetas recibirán las influencias positivas de Plutón. Será un momento en el que tomarás consciencia del enorme poder de sanación que tienes y los demás van a valorar tu apoyo y compañía en momentos de dificultad. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ATRAIGO LAS FUERZAS DEL BIEN Y ME VUELVO MÁS POTENTE". Si hoy, 17 de marzo, estás de cumpleaños… Vivirás momentos cargados de emotividad en compañía de los seres que más te interesan. Sentirás que tus vínculos te potencian y te ofrecen la oportunidad de transformar tu realidad. Te darás cuenta lo importante que eres para los que te rodean. La Copa de la Suerte: 29, 36, 48, 52, 64, 92 Aries Hoy te darás cuenta de que puedes aprovechar mejor tus recursos si amplias tu visión. Podría ser un buen momento para que te asocies con otras personas o para que te independices en el plano económico. No deseches ninguna idea, aunque parezca inusual. Tauro Hoy recibirás la energía de renovación de Urano que te despabilará y te recordará el gran potencial que tienes para abrirte camino en la vida. Tendrás una visión más amplia en relación al porvenir que te ayudará a tomarlas mejores decisiones. Géminis Será un momento propicio para que hagas un alto a fin de reflexionar y conectar con tus tiempos internos. Antes de pensar en el futuro asegúrate de no estar quemando etapas o salteándote procesos esenciales. Bájale el volumen a la voz de la exigencia. Cáncer Será un buen momento para activar tu costado más solidario involucrándote en actividades que promuevan el bienestar social. Asique podrías aprovechar para alistarte en grupos o proyectos comunitarios. Tienes mucho para dar y tus aportes podrían ser de gran ayuda. Leo Llegó el momento de que te atrevas a hacer lo que realmente quieres sin que importe el qué dirán. Recuerda que eres dueño de tu vida y que el tiempo corre. Seguir los designios de tu corazón te ayudará a triunfar y alcanzar el éxito. Virgo Hoy estarás dispuesto a salir la monotonía. Se te presentarán oportunidades únicas e inusuales en viajes o de la mano de personas extrajeras. Es un momento para que estés abierto a las novedades y para que te plantees la posibilidad de cambiar de rumbo. Libra Te atreverás a probar cosas nuevas en el terreno sexual y esto te llevará a atravesar por experiencias únicas. Tu compañero de intimidad te ayudará a liberarte y te conducirá por una montaña rusa. Vivirás sensaciones intensas y transformadoras. Escorpio Algunos temas del pasado sin resolver podrían afectar tus relaciones del presente. Por eso será importante que pongas orden en tus emociones. Es tiempo de que superes viejas historias y de que dejes de cargar mochilas. Vincúlate con personas que te ayuden a renovarte. Sagitario Tu rutina atraviesa por un momento dinámico y cambiante en el que nada parece mantenerse de manera permanente. Te recomiendo que sigas la corriente y que en lugar de buscar seguridad te atrevas a explorar nuevas alternativas. El teletrabajo es una excelente opción. Capricornio Sentirás deseos de innovar y de actuar de acuerdo a lo que te dicta tu corazón. Puede ser una excelente oportunidad para que cambies el look, para que practiques un nuevo hobby, o para que venzas cualquier tipo de prejuicio. Vivirás momentos de gran intensidad. Acuario Un familiar o allegado podría sorprenderte con sus actitudes y tomar decisiones que te saquen de tu zona de confort. Si buscas imponer tus ideas podría acrecentarse la distancia. Será mejor dejar que el tiempo pase y las cosas sigan su curso ¡pon paños fríos! Piscis Te rodearás de personas creativas que te estimularán para que explores otras realidades. Hacer una excursión o viaje, aunque sea breve, te ayudará a salir del esquema rutinario. Toma nota de tus ideas, ocurrencias e invenciones porque serán muy originales.

Share options

Close Login

View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.