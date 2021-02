Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de febrero ¡Presta atención! Recibirás señales que te indicarán el camino correcto. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MIÉRCOLES, 17 DE FEBRERO ¡Mi bella gente, feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que en este día la Luna se asociará a Urano en el signo de Tauro trayendo enormes oportunidades de avances y progresos en el campo económico. Si estás pensando en abrir tu propio negocio o en ganarte la vida de forma independiente este será un momento especial para que des tus primeros pasos. Presta atención porque recibirás algunas señales que te indicarán el camino correcto. A la hora de decidir escucha a tu sexto sentido. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS RECURSOS SON MÚLTIPLES Y ABUNDANTES". Si hoy, 17 de febrero, estás de cumpleaños… Hoy tu mente estará muy activa y prolifera. Sentirás fuertes deseos de interactuar con diversas personas y de intercambiar puntos de vista. Darás inicio a proyectos en los que podrás volcar toda tu creatividad. Tomate el tiempo necesario para concretar tus ideas. La Copa de la Suerte: 5, 24, 37, 51, 69, 80 Aries En este día los tránsitos planetarios te abrirán grandes posibilidades en el campo del dinero. Te darás cuenta de que implementando ciertos cambios puedes obtener mayores beneficios. En los momentos de dudas recuerda que el que no arriesga no gana. Tauro En este día la Luna transitará por tu signo incrementando tu nivel de energía. Por las influencias de Urano sentirás la necesidad de encarar proyectos que te ayuden a desarrollar una mayor independencia. Libérate del peso y las cargas innecesarias. Géminis Este es un momento para que evites el exceso de actividad y bajes el nivel de exigencia. Olvídate de las distracciones externas y dedícate a la reflexión. De las profundidades de tu interior surgirá una respuesta reveladora. Conseguirás la paz. Cáncer En este día encontrarás la oportunidad para escaparte de la rutina. Te sentirás con ganas de sociabilizar y de conocer gente para compartir experiencias distintas. Mantén la mente abierta y date la posibilidad de innovar ¡es tiempo de que te reinventes! Leo Hoy tu nivel de actividad será mayor que el habitual. Tendrás la oportunidad de conocer a personas de ámbitos diferentes y con un gran nivel de influencia. Presta atención porque podrían surgir oportunidades de trabajo interesantes. El éxito golpeará a tu puerta. Virgo Hoy tu mente estará iluminada y encontrarás una salida rápida a un problema que te venía asechando. Te darás cuenta que a veces las cosas son más simples de lo que parecen. Un nuevo camino se abrirá ante ti ¡síguelo, sin dudarlo! Libra Llegó el momento de que te liberes de tus prejuicios y te animes a gozar a fondo de tus encuentros íntimos. Tendrás la oportunidad de experimentar sensaciones distintas y también de descubrir una nueva dimensión de tu cuerpo. Dile adiós a los tabúes. Escorpio La Luna transitará por Tauro, tu signo complementario, poniendo en primer plano los asuntos amorosos. Tu relación cobrará dinamismo y por momentos se sacarán chispas con tu pareja. Los solteros quedarán deslumbrados por alguien nuevo que aparecerá en sus vidas. Sagitario Los astros indican que es un buen momento para que implementes algunos cambios en tu rutina. Invertir en nuevas tecnologías te ayudará a optimizar tu funcionamiento diario. Necesitas que tu tiempo sea más fructífero ¡busca nuevas alternativas! Capricornio En este día la lunación te otorgará un encanto especial. Te conectarás con tu creatividad y podrás mostrarte tal como eres. Por una vez olvídate de encajar, seguir las normas y de hacer lo que esperan de ti ¡libérate de condicionamientos sociales! Acuario Hoy tendrás la posibilidad de materializar un proyecto que vienes elaborando hace largo tiempo. Pero para que tu sueño se convierta en realidad deberás estar dispuesto a entregarlo todo. No temas comprometerte a largo plazo. ¡Aprovecha esta oportunidad única! Piscis Tu entorno cercano se mostrará muy dinámico y te relacionarás con gente nueva. Tendrás acceso a información valiosa que te ayudará a despertar de un largo sueño. Disfrutarás de la compañía de personas modernas e independientes.

