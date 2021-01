Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 17 de enero 2021 "Tu estado anímico será el mejor porque una corriente benéfica te sostendrá y te acompañará a cada paso". Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Domingo, 17 de enero ¡Feliz domingo, mi gente bella! Hoy se producirán conexiones positivas entre la Luna y Sol que te armonizarán. Tu estado anímico será el mejor porque una corriente benéfica te sostendrá y te acompañará a cada paso. Tu intuición colaborará para que logres tus propósitos sin necesidad de esfuerzos extras. Las relaciones interpersonales continúan con los mejores pronósticos. Esto se debe a que estará perfectamente balanceado en tus vínculos lo que necesitas y lo que deseas. Muchas parejas formalizarán en este día o sentarán las bases para una futura familia. AFIRMACIÓN DEL DIA: "MIS RELACIONES ME EQUILIBRAN". Si hoy, 17 de enero es tu cumpleaños… La magia llegará a tu vida a través de viajes, salidas o la compañía de personas especiales. Es importante que estés receptivo para que puedas incorporar las vibraciones positivas que habrá en tu entorno. Mantente conectado. La copa de la suerte: 8, 41, 53, 60, 72, 92 ARIES El pasado cobrará relevancia y esto te provocará cierta melancolía. Es un momento ideal para que le pidas disculpas a esa persona que heriste y que tanto extrañas. No dejes que tu falta de consideración te aleje de los que amas. TAURO Hoy tus pensamientos no girarán en torno a ti, así que le prestarás mayor atención al prójimo y al mundo que te rodea. Realizar actividades en grupo te ayudará a tomar contacto con otras realidades. Te sentirás solidario y con ánimos de colaborar con quien lo necesita. GÉMINIS Todos tenemos una misión en esta vida y vinimos a este mundo para cumplir con nuestro propósito divino. Ahora tú tendrás el talento de comunicar, hacer puentes y generar conexiones, así que asegúrate de llevar un mensaje con vibraciones positivas. CÁNCER Los astros indican que es un momento propicio para que realices un viaje. Los contactos con otras regiones o con personas extranjeras te traerán buena suerte. Salir de tu ámbito habitual te ayudará a ampliar tu visión y a conectar con la abundancia. LEO Tus poderes psíquicos estarán potenciados y tu influencia sobre las emociones de los seres que te rodean será muy alta. Pero no buscarás imponerte a través de la fuerza de tu personalidad, sino que fluirás a mediante de la compasión y la empatía. VIRGO ¡Continúan los efluvios positivos en las relaciones! Las experiencias recientes te llevaron a conocerte más a fondo, a quererte más y a que tú mismo te des el lugar que mereces. Tu autenticidad impactará de forma positiva en tus vínculos, ya sea que estés en pareja o soltero. LIBRA Sueles ser una persona considerada con las necesidades de los demás y te importa en bienestar del prójimo. Hoy serás influenciado por un sentimiento de compasión que te inclinará a realizar obras benéficas y dar ayuda a los más necesitados. ¡Tienes mucho para dar! ESCORPIO Los tránsitos planetarios desatarán tu romanticismo y traerán una corriente de enamoramiento a tu vida. Ya sea que te encuentres solo o acompañado sentirás que vives en un cuento de hadas. Disfruta este momento tan especial sin dejar de mantener los pies en la tierra. SAGITARIO Los cuerpos celestes señalan que pasarás más tiempo en tu hogar y que invertirás más tiempo y dinero en su mantenimiento. También podría surgir la posibilidad de que generes ingresos a través de negocios con inmuebles. Tendrás buena suerte en cualquier transacción. CAPRICORNIO Eres una persona pragmática y muchas veces te pones una coraza que te impide conectar con tus emociones. Hoy será un día ideal para que prestes atención a lo que sientes y lo pongas en palabras. Necesitas alivianar el peso y las tenciones. ACUARIO Los astros señalan que es un momento benéfico para ti en el plano material y cualquier dificultad de dinero se solucionará gracias a la intervención divina. Si fuera necesario, bríndale ayuda económica a un familiar de manera de que la prosperidad se extienda. PISCIS Tus poderes intuitivos y empáticos te llevarán a ejercer una gran influencia sobre las personas que te rodean. Por eso deberás evitar generar falsas ilusiones. Canaliza tu magia a través del arte o de una actividad que propicie el bienestar común.

