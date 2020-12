El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 17 de diciembre

Close

JUEVES, 17 DE DICIEMBRE Feliz y bendecido jueves, mi gente bonita. Hoy los saludo con mucho cariño y como siempre trayéndoles las mejores predicciones para el día. Les cuento que la Luna se encuentra en el signo de Capricornio. El éxito en todos los aspectos de tu vida sigue siendo tu prioridad por estos días, pero óyeme bien, no dejes que tu afán de asumir el poder en todas tus formas te nuble la vista y termines pasando por encima de los demás. Concéntrate en construir tus planes y proyectos de forma justa y sin presionar a aquellos que están a tu alrededor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ENFOCO EN LOS PLANES QUE ME HACEN FELIZ". Si hoy, 17 de diciembre, estás de cumpleaños… La energía de las estrellas trae para ti un cambio benéfico de relaciones tanto en las laborales como en las amorosas. Ahora buscarás el apoyo y la compañía de las personas que realmente te quieren y desean verte bien. La Copa de la Suerte: 7, 19, 31, 53, 71, 87 Aries: Ahora tendrás que plantarte con más firmeza y convicción en tu presente. Alivia las preocupaciones liberando situaciones negativas pasadas, y ocupándote de los cambios y regalos que el presente te ofrece. Anímate a vivir a pleno. Tauro: Hoy te verán más atractivo y buscarás formalizar tu relación afectiva, así que prepárate para una etapa muy distinta y plena si tienes una relación de pareja. Si aún estás solo, elige a quien te haga la propuesta más seria. Oportunidades no faltarán. Géminis: Tu cuerpo te enviará una señal y tendrás que estar muy atento a tu salud. El trabajo es importante, pero también es cierto que te sientes con poca energía porque tienes muchas responsabilidades a tu cargo. Alivia tus tensiones. ¡Hazme caso! Cáncer: Las estrellas aumentarán tu capacidad para el goce. Ahora tratarás de vivir al máximo tus experiencias afectivas y las disfrutarás a flor de piel. Las energías cósmicas te invitarán a conocer a una persona maravillosa y muy bella. Leo: Con tus seres queridos encontrarás la armonía que tanto te hace falta. Permanece en la paz de tu hogar sin hacer esfuerzos físicos, para que puedas recuperar tu energía. Anímate a compartir momentos diferentes con esas personas que quieren lo mejor para ti. Virgo: Hoy te comunicarás con gente que te ayudará con los proyectos que estás desarrollando. Serán personas muy influenciables y con mucha experiencia e ideas creativas. Gracias a esto, lograrás lo que te has propuesto hace un largo tiempo. Libra: Tendrás que prestarle atención a tu situación económica. Aprovecha que alguien te dará asesoramiento para aclarar los asuntos de dinero que te estén preocupando. Así sabrás cuáles ajustes debes hacer y cómo organizarte mejor. Escorpio: Hoy se orquestará un encuentro especial con alguien que podría convertirse en tu próxima conquista amorosa, en caso de que estés soltero. Si, por el contrario, estás en pareja, entonces será un gran momento de avivar las llamas de la pasión… ¡Déjate llevar! Sagitario: Será un buen día para relajar un poco tu mente, ya que estás trabajando por los que necesitan y eso habla muy bien de ti. Te aconsejo una caminata al sol para recuperar energía y renovarte. Dedícate un tiempo para ti y lo que te hace feliz. Capricornio: ¡Alégrate por lo que estás viviendo! Si puedes, comenta con tus buenos amigos ese proyecto importante que tienes en mente, ellos harán lo necesario para que lo puedas concretar. Estarán al lado tuyo en todo momento y te apoyarán hasta el final. Acuario: Se avecinan cambios positivos en lo laboral y puede que una posición nueva surja de imprevisto. Hoy evitarás algunas de tus reacciones inesperadas y pondrás mucha paciencia en esos detalles que debes resolver. Piscis: Será el momento ideal para planificar todo lo que tienes postergado y embarcarte en emprendimientos relacionados con viajes y estudios. Lo que inicies ahora está bendecido, así que deja fluir y no permitas que nada ni nadie te frene.

