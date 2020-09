El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 16 de septiembre Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Llegó el ombliguito de semana! Les cuento que hoy iniciamos este martes con la fuerte influencia de la Luna que entra al signo de Virgo, en su casa 10, que representa todo aquello que tenga que ver con la evolución de tu carrera, ambiciones y casos de éxito, así que es muy posible que te sientas controlador y perfeccionista durante estos días en lo relacionado a tus proyectos profesionales. Incluso estarás más reservado de lo normal. Yo sé que a ti te gusta manejar con mucha prudencia todos tus asuntos, pero no exageres. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME PERMITO CONFIAR EN PERSONAS QUE SE INTERESAN EN MÍ” Si hoy, 16 de septiembre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo los negocios comenzarán a encaminarse como es debido, concretarás a lo largo del año lo que deseas con gran éxito. Tus convicciones serán muy firmes, a la hora de establecer pautas de trabajo para que todo salga bien. La Copa de la Suerte: 11, 28, 45, 55, 72, 83 Aries: Si te encuentras lejos de casa o de tus seres queridos sentirás una leve melancolía, pero al mismo tiempo entenderás que todo tiene un propósito. Ahora confiarás en lo que estás sembrando y muy pronto recibirás los frutos de tu esfuerzo y trabajo. Tauro: Ahora te dedicarás de lleno a tu vida amorosa. Si estás soltero, saldrás a la conquista de un amor y si estás en pareja, entonces sentirás deseos de encender la llama de la pasión. Tendrás que prestar mucha atención a los detalles porque en ellos estará lo más importante para ti. Géminis: Prestarás atención a las obligaciones laborales porque recibirás buenas ganancias económicas. Si te comprometes en cuerpo y alma con lo que haces, entonces te irá muy bien. Únete a otros seres brillantes como tú… Si todos colaboran, el éxito llegará como por arte de magia. Cáncer: Comenzarás un periodo en el que podrás transformar todos tus pensamientos negativos. Ahora podrás mantener tu mente en cosas interesantes para que solo atraigas lo mejor. Sé paciente y verás cómo se dan todos los cambios que quieres. Leo: Tus ideas brillantes dejarán admirados a muchos y tu poder de seducción hechizará a todos. Es importante que dejes a un lado esa timidez que has tenido últimamente, para que te puedas destacar por encima de otros y verás que nadie te quitará la mirada. Virgo: Vas por un buen camino, estás haciendo las cosas bien y serás recompensado por el universo. Ahora seguirás los consejos de los que te quieren y te convertirás en un gran ejemplo para los demás. Nunca dejes de creer en ti, porque con tu fuerza de convicción llegarás muy lejos. Libra: Tu exceso de energía y tus buenas intenciones de ayudar a otros serán reconocidas y recompensadas, pero no te excedas. No agotes tus propias reservas porque también tienes que pensar en ti y en tus necesidades. Hay que ser generoso, pero guardando las proporciones. Escorpio: Te unirás a personas importantes que te inspiren confianza. Tú mismo identificarás a aquellos que están contigo solo por interés y, cuando lo hagas, tendrás que dejarlos ir porque no le aportarán nada bueno a tu vida. Rodéate solo de gente positiva. Sagitario: Tu pasión se despertará y surgirán situaciones que nunca esperabas. Y, además, se hará muy fuerte tu deseo de expresar lo que sientes a ese ser especial que tanto te atrae. No dejes pasar esta oportunidad, abre tu corazón y arriésgate. Capricornio: Será un excelente día para manejar tus niveles de frustración si las cosas no salen como esperas. El optimismo será la mejor medicina para conservar el buen humor y la salud. Así que sonríe cuando pierdas y de esa forma verás todo como una ganancia. Acuario: Ahora surgirán oportunidades de trabajo que hace mucho no te se daban, pero que te permitirán tener una independencia económica total. Si te llega dinero, empléalo bien. Recuerda que el ahorro es la base de la fortuna. Piscis: Sentirás a tu lado la protección de tus ángeles y seres de luz. También te sorprenderá mucho la mejoría que tendrás a nivel general en todas tus relaciones. Aprovecha que se viene lo bueno en tus asuntos amorosos.

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 16 de septiembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.