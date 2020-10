El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 16 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente linda, es viernes y el cuerpo lo sabe. Les cuento que hoy amanecemos con la luna en el signo de libra, así que tu atención estará centrada en las relaciones con los demás. Durante estos días no tendrás actitudes egocéntricas, todo lo contrario, aprenderás a ponerte en la piel del otro y a mantener tu lugar. Se trata de mantener equilibrada la balanza ¿recuerdas? También es un buen momento para de salir de compras, renovar el armario, escoger decoración para el hogar, ir a la peluquería y probar un nuevo corte y color… ¡Anímate! AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ARMONIZO MIS PENSAMIENTOS Y EMOCIONES” Si hoy, 16 de octubre, estás de cumpleaños… Cumples años bajo una buena influencia de los astros y tendrás su ayuda benéfica, que debes saber aprovechar. Trata de mejorar en este ciclo las relaciones con tus vínculos más cercanos. La Copa de la Suerte: 15, 23, 38, 51, 72, 80 Aries: Este fin de semana, no solo te sentirás lleno de magnetismo, sino que te verás encantador y atractivo. Deja que todo se dé naturalmente, porque hay buenas oportunidades que se irán presentando de a poco, a medida que sea conveniente. Tauro: Ahora entrarás en un mundo diferente en donde tus valores saldrán a relucir y te llevarán a madurar. Tu espíritu cada día se mostrará más fuerte y las experiencias vividas te harán reflexionar, preparándote para una nueva etapa. Géminis: Este fin de semana querrás compartir y disfrutar con amigos o con tu pareja. Tu círculo social continúa creciendo y es posible que logres una alianza o asociación. También atraerás personas influyentes, que te ayudarán a progresar. Cáncer: Este fin de semana estarás dispuesto a ayudar a los demás, especialmente a quienes trabajan contigo. Cuídate de envolverte en confusiones con tus compañeros de trabajo porque ahora algunos asuntos relacionados con negocios salen a la luz. Leo: Alguien nuevo ingresará en tu espacio personal. Además, este fin de semana considerarás necesario un cambio de imagen por lo que buscarás estar a la moda atendiendo más a tu vestuario. También te divertirás en grande, especialmente si tienes planes de viaje en compañía. Virgo: No volverás a entregar tu corazón a quien no sepa valorarte y las estrellas alimentarán tu intuición para que no cometas los errores del pasado. Este fin de semana se te presentarán oportunidades misteriosas en lo profesional y financiero, así que analízalas bien. Libra: Este fin de semana te enfrentarás, lo quieras o no, a una situación que te resultará satisfactoria, aunque de momento no lo parezca. Yo sé que no te quedarás con las dudas que te preocupan y buscarás poner en claro los asuntos que llaman tu atención. Escorpio: El descanso será tu mejor medicina durante este fin de semana. Además, tendrás la colaboración de amigos si te hiciera falta, y no te conformarás con lo que hasta ahora has conseguido. Sin embargo, este es un buen momento para desconectarte y relajarte un poco. Sagitario: Este fin de semana querrás poner en marcha tus fantasías y la pasión se activará en tus relaciones íntimas. Si tienes pareja, entonces te unirás más a tu ser querido, y si te encuentras soltero, debes estar seguro de ti mismo para defender tus deseos. Capricornio: Este es el momento para establecerte sobre bases firmes y echar raíces. Tu vida doméstica se resaltará para que encuentres la solución a un conflicto que se ha generado en el hogar, así que este fin de semana buscarás paz interior y seguridad. Acuario: Ahora sabrás cómo encontrar soluciones a cualquier problema que se presente y los planes para viajar estarán activos, ya sea por negocios, placer o estudios. Este fin de semana tu mente estará conectada con el universo, no lo dudes. Piscis: Debes aprender a ahorrar para los gastos imprevistos, sobre todo ahora que el tema de las finanzas estará un poco inestable, así que sé prudente. Este fin de semana sentirás muchos impulsos de comprar, así que debes controlarte. Piensa con cabeza fría.

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 16 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.