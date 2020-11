Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 16 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. En esta oportunidad te traigo un horóscopo en el que te diré qué tipo de planes prefieres cuando se trata de tomar unas merecidas vacaciones. Presta atención… Aries: A ti te apasionan los deportes de riesgo, los safaris, el turismo de aventura y cualquier lugar que se presten para la acción. Así que quien vaya a hacer turismo contigo, ya sabe que no pararás ni un solo momento. Salir contigo es pura diversión. Tauro: Como eres un gran coleccionista, te encanta llegar a lugares donde conozcas sobre la cultura y te traes recuerdos de todas las partes que visitas. Generalmente te toca buscar una maleta de más. También disfrutas probar la gastronomía local. Géminis: A ti te encanta recorrer diferentes lugares en tus vacaciones y conocer a nuevas personas. Siempre intercambias ideas y conversas en todas partes. Para ti unas vacaciones valen la pena cuando puedes regresar con nuevos contactos y amigos. Cáncer: Si fuera por ti, te irías de vacaciones en una casa rodante, porque necesitas a toda tu familia junto a ti y sentirte como en tu hogar. Te gustan los lugares cerca del mar o de un río, y prefieres conocer todos los rincones de tu país antes de volar a tierras lejanas. Leo: Eres quien mejor sabe disfrutar, lo pasas estupendo y luego te gusta contárselo a todo el mundo. Vas a los lugares que están de moda y te hospedas en los mejores hoteles. Te compras todo lo que te distinga de los demás, porque eso lo hace más interesante. Virgo: Cuando vas de vacaciones te preocupas por la salud, te gusta ir a lugares con bellezas naturales y sin contaminación para desintoxicar tu organismo y respirar aire puro. Como adoras las terapias de y anti estrés, necesitas estar cerca de un spa. Eso sería ideal para ti. Libra: Cuando sales de vacaciones, solamente piensas en hacer vida social. Asistes a todas las fiestas que puedes y te gusta viajar al exterior. Tienes un gusto muy refinado, y compras cuadros y adornos para tu casa. Te encanta aprovechar al máximo hasta el último segundo. Escorpio: Para ti, las vacaciones se disfrutan si las vives en lugares cargados de misterio, para investigar y profundizar a gusto. Tu otra actividad preferida es el sexo y necesitas lugares románticos para compartir buenos momentos. Si tienes algún amor furtivo, será una gran experiencia para ti. Sagitario: Tú eres un aventurero nato y un explorador, por eso prefieres los viajes al extranjero a lugares desconocidos. Te gusta descubrir algo nuevo para estudiarlo a fondo. Te encanta movilizarte en diferentes tipos de vehículos y transportes. Eso lo hace más interesante para ti. Capricornio: Te gustan los lugares apartados, como un hotel de cinco estrellas en las montañas para personas selectas, a donde se llega con un tren de primera clase o un auto de alta gama. Además, siempre estás preparado para cualquier situación imprevista. Acuario: Eres el más original de todos para vacacionar. Se te puede ver desarrollando actividades de interés social en una institución, o en actos solidarios por los países con grandes deficiencias para dar tu ayuda humanitaria. Piscis: A la hora de planear tus vacaciones, eliges hacer turismo en la costa. Amas los viajes en crucero o en velero, y visitar las playas románticas o una isla soñada por ti. Otra opción es elegir un lugar energético o sagrado. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 7, 18, 29, 38, 40, 55 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

