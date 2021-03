Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de marzo ¡Cuidado! No te excedas en confianza y vigila todas tus transacciones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MARTES, 16 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente, feliz y bendecido martes! Les cuento que en este día la Luna transitará por la constelación de Tauro donde hará un maravilloso sextil con Mercurio. Este aspecto te brindará una agilidad especial para los negocios y despertará tu sexto sentido en todo lo que tiene que ver con alianzas comerciales. Sin embargo, te recomiendo que no te excedes en confianza y estés prevenido en las transacciones. También será un buen momento para hablar de tus necesidades con tus allegados. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO LA LLAVE DE LA PROSPERIDAD". Si hoy, 16 de marzo, estás de cumpleaños… Hoy tú poder de encantamiento y seducción estarán tan exaltados que con un mínimo gesto lograrás mover montañas. Estarás muy receptivo a las influencias benéficas y esto te permitirá disfrutar intensamente de las delicias que te ofrece la vida ¡regocíjate! La Copa de la Suerte: 16, 28, 35, 57, 69, 80 Aries Los asuntos de dinero marcharán sobre ruedas y contarás con un plus de buena suerte para las operaciones financieras. Algunos negocios que hiciste en el pasado darán sus frutos o recibirás una ayuda completamente inesperada. Regálate un momento de placer y gratificación. Tauro Hoy la Luna transitará por tu signo exaltando tu sensualidad y tu capacidad productiva. Gracias a tus talentos lograrás conseguir lo que necesitas. Puede ser una buena ocasión para encarar un proyecto con un amigo o en conjunto a otras personas. Géminis Un logro que vienes persiguiendo hace tiempo hallará sus vías de realización y podrás concluir un objetivo importante de manera exitosa. Será un momento para que te distiendas y disfrutes de lo que has obtenido. Le dirás adiós a una etapa de la mejor manera. Cáncer Los lazos que te unen a tus grupos de pertenencia se volverán más firmes. Estarás rodeado de personas con las que tendrás una afinidad muy profunda y podrás compartir mucho más que un momento pasajero. Proyectarás un futuro en conjunto. Leo En el área del trabajo estarás con buena estrella. Tu brillante desempeño te ayudará a consolidar tu posición y a lograr los objetivos que te propongas. Utilizarás la astucia para sortear las pruebas y esquivar los obstáculos que se presenten. Virgo Mercurio, tu astro regente, ingresará en el sector de las relaciones indicando que es un momento propicio para la interacción y el dialogo. Podrías conocer a personas interesantes en salidas o encuentros casuales. Tu ingenio será tu principal herramienta de seducción. Libra Una energía de sanación y trasmutación fluirá a través de ti. Será un excelente momento para que profundices en las causas de cualquier tema que te preocupe o te aqueje. Lograrás revertir cualquier dificultad ¡saldrás beneficiado de tus experiencias! Escorpio Los asuntos del corazón andarán muy bien. Expresarás tus sentimientos y encontrarás buena recepción en tu entorno. Tu pareja sabrá escucharte y ponerse en tu lugar. Si te encuentras soltero tendrás chances de conocer a alguien interesante en un evento o una celebración. Sagitario Será un momento excelente para que incrementes los autocuidados y te ocupes de tu salud. Procura mejorar tu alimentación y comenzar una dieta con un mayor nivel nutritivo. Ingerir más frutas y verduras mejorará el funcionamiento de tu organismo. Capricornio Tus dones sensuales se exaltarán y vivirás momentos plenos de satisfacción junto a tu ser amado. Si te encuentras soltero prepárate porque no te faltarán invitaciones ni propuestas románticas. Recibirás halagos que te ayudarán a elevar tu autoestima ¡disfruta el presente! Acuario Con un poco de organización podrás hacer que te rinda mejor el tiempo que pasas en tu casa. Por eso será una ocasión propicia para que equipes tu vivienda con todo lo necesario. Piensa en los gastos extras como una inversión a futuro. Piscis Mercurio te trae una energía de movimiento e interacción que te permitirá vincularte con otras personas y compartir vivencias. Este es un momento para que te dejes llevar por la curiosidad y para que cultives tu anhelo de aprender. Regálate un poco de variedad.

