El Niño Prodigio: Horóscopo para el 16 de febrero Es momento de tomar decisiones valientes y avanzar con determinación. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MARTES, 16 DE FEBRERO ¡Feliz martes, mi gente bella! Les cuento que en este día la Luna hará fuertes contactos con Plutón presentando desafíos. Será un momento para tomar decisiones valientes y avanzar con determinación. No desperdicies energía en peleas o en situaciones que no puedes cambiar. Pon toda tu fuerza de voluntad para sacar adelante tus asuntos. Aprovecha la colaboración de aquellas personas que están en sintonía con tus propósitos. Tendrás la oportunidad de hacer un cambio positivo y de desprenderte de viejas ataduras. Mira hacia adelante. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESCOJO LA MEJOR OPCIÓN PARA MÍ". Si hoy, 16 de febrero, estás de cumpleaños… En este día estarás rodeado de todo tipo de gente y con cada nuevo aporte ampliarás tus perspectivas. Tu fuerza de voluntad te permitirá encarar proyectos importantes sin vacilar. El poder de tu mente te ayudará a derribar cualquier barrera. La Copa de la Suerte: 12, 38, 49, 71, 83, 95 Aries Los astros indican que gracias a la colaboración de un amigo podrás dar inicio a un proyecto de vital importancia para ti. Pero recuerda que para cumplir tu objetivo final deberás mantenerte firme. No te dejes intimidar por las dificultades ¡persevera y triunfarás! Tauro Fortalece tu espiritualidad a través del rezo, la meditación o cualquier vía que te ayude a encontrar tu centro. No escuches los fantasmas del enojo o los celos porque te llevarán a errar. Antes de actuar espera a que se calme tu torbellino interior. Géminis Estarás rodeado de amigos que te estimularán a la acción. Te darás cuenta de que tu futuro se encuentra en tus propias manos. Te recomiendo que pongas en marcha tus proyectos aunque tengas que correr ciertos riesgos. Toma las riendas de tu vida ¡no te arrepentirás! Cáncer En este día tu pensamiento y accionar estarán sintonizados. Aunque tu desempeño será muy bueno algunas personas se interpondrán en tu camino. Evita ir al choque pero no te des por vencido antes de medir tus posibilidades. Busca una segunda estrategia. Leo Sentirás deseos de expandirte y de crecer en las diferentes áreas aunque podrías encontrarte con algunas restricciones. Si piensas trasladarte asegúrate de tener tus papeles en orden. Podría ser un buen momento para que implementes una filosofía de vida más saludable. Virgo En este día los temas sentimentales cobrarán protagonismo. Tus ánimos serán apasionados y sentirás enormes deseos de fundirte con otro ser en cuerpo y alma. Ten cuidado de no mostrarte excesivamente demandante con la persona que amas. Evita caer en dramatismos. Libra Realizarás actividades en conjunto a otras personas y por momentos podrías sentirte un poco avasallado por los deseos ajenos. Por eso te convendrá tener en cuenta tus propios intereses. Encuentra una manera de poner tus límites. ¡No te dejes intimidar! Escorpio Es un momento oportuno para que te ocupes de tu bienestar integral. Tu mente tiene un enorme poder de influencia sobre tu cuerpo. Presta atención a tus pensamientos y evita hacer decretos negativos. Recuerda que la salud abarca tanto en plano físico como mental. Sagitario Una aventura de amor cobrará protagonismo. Sentirás deseos de subir los niveles de intensidad aunque esto implique correr algunos riesgos. Sin embargo te recomiendo que respetes los límites y evites actuar de forma temeraria. Piensa en las implicancias de tus decisiones. Capricornio Los astros pondrán en primer plano los temas familiares dando lugar a fuertes emociones. Te recomiendo que evites tomar posturas demasiado drásticas o autoritarias. En cambio trata de entender las motivaciones profundas de tus seres queridos ¡ponte en el lugar del otro! Acuario Tu nivel de lucidez será muy elevado y podrás vislumbrar las mejores opciones para tu desarrollo. Te encontrarás motivado para estudiar y aprender cosas nuevas. Sin embargo una sombra del pasado podría asecharte ¡aléjala! ¡No permitas un fantasma te haga perder el rumbo! Piscis Los astros indican que este es un momento propicio para que te contactes con tus necesidades presentes y para que busques las vías para satisfacerlas. No dejes que la preocupación por lo que podría suceder mañana anule tus posibilidades actuales.

