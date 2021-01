Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 16 de enero "Se producirán aspectos muy positivos entre la Luna, Venus y Marte y tus intereses se complementarán". Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sábado, 16 de enero ¡Feliz sábado, mi gente bella! ¡Bendiciones para ustedes! Les cuento que en este día se producirán aspectos muy positivos entre la Luna, Venus y Marte. Tus intereses se complementarán con los de los demás generando una dinámica de intercambio estimulante y positiva. Tus vínculos afectivos florecerán dado que habrá una corriente de empatía en la que cada uno buscará el bienestar del otro ¡todos se verán beneficiados! Habrá seres de protección y de luz que guiarán tus asuntos en todo momento. También prosperarás en lo económico. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "FLUYO EN ARMONÍA CON MIS VÍNCULOS". Si hoy, 16 de enero es tu cumpleaños… Los astros indican que es un momento auspicioso, de armonía y de plenitud para ti. El encantamiento se hará presente en tu vida de diversas maneras. Creo que te sentirás enamorado y que encontrarás reciprocidad. Atraerás hacia ti lo que deseas. La copa de la suerte: 5, 24, 30, 56, 63, 89 ARIES En este día, con la luna en Piscis, podrás conectarte con tus sentimientos y dejarlos fluir. Te recomiendo que todo lo que hagas te ayude a expandir tu imaginación e inspiración creativa. TAURO Hoy se te presentará la oportunidad de distraerte y olvidarte de tus preocupaciones. Encontrarte con tus amigos sin ningún otro propósito más que compartir un buen momento es lo que te pide tu alma. Pueden ver una película o escuchar su música favorita. GÉMINIS Los hilos mágicos del universo se están entretejiendo para que progreses y obtengas ese lugar de reconocimiento que tanto te mereces. La clave de tu éxito estará en que puedas generar empatía tanto en aquello que haces como en el medio donde te desenvuelves. CÁNCER Hoy te darás cuenta que muchas de tus inquietudes son producto de la mente y que si logras aquietarte surgen las respuestas. Las agitaciones y las dudas se irán disipando en la medida que te dejes llevar por el cauce natural de las cosas. LEO Te asomarás a tu mundo emocional y te animarás a explorar tus fantasías más íntimas. La conexión con otro ser, tanto en el plano físico como en el espiritual, te ayudará a reciclar las energías. Prepárate porque navegarás en las aguas del amor. VIRGO En lo que respecta a los asuntos románticos los cuerpos celestes conspirarán a tu favor. Sentirás que tu pareja te valora y que se compromete para avanzar a tu lado en un camino compartido, y si estás soltero, entonces cautivarás a alguien que estará dispuesto a darlo todo. LIBRA Es tiempo de que incorpores a tu rutina hábitos que favorezcan la tranquilidad y armonía. Podrías escuchar música relajante, aromatizar el ambiente y darte baños de inmersión con aceites esenciales con mayor frecuencia. Deja fluir serenamente tus emociones y estarás saludable. ESCORPIO En este día mostrarás tu lado más sensible y antes que forzar cualquier acontecimiento preferirás adaptarte a las situaciones. Te darás cuenta que mantenerte en buenos términos con los demás te permite irradiar lo mejor de ti. Estarás más imaginativo. SAGITARIO Las estrellas traerán a tu memoria sucesos, sentimientos y personas del pasado. Te recomiendo que te permitas este estado emotivo y esta reconexión con tus orígenes. Recordar de dónde vienes te ayudará a comprender tu situación presente y a reorientarte en el camino. CAPRICORNIO Los astros indican que estás necesitando distraerte un poco e implementar algunas variaciones. Podrías despejar tu mente mediante salidas, paseos o yendo a visitar algún amigo. Conversar de los asuntos que te preocupan o te abruman te ayudará a darles cause. ACUARIO Las estrellas señalan que ahora te encuentras en condiciones de pagar una antigua deuda, ya sea material o afectiva. Lo cierto es que cerrarás un clico con una persona o situación del pasado. La rueda de la buena fortuna comenzará a girar nuevamente. PISCIS La Luna transitará por tu propio signo exaltando tus virtudes y renovando tus energías. Un halo mágico guiará tus pasos hacia el sitio donde están las oportunidades justas para ti. Sentirás que la sincronización existe y que la suerte está de tu lado.

