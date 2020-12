El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 16 de diciembre

Close

MIÉRCOLES, 16 DE DICIEMBRE Y eso mi gente bella, llegó el ombliguito de semana. Les cuento que hoy amanece el día con la fuerte influencia de la Luna que se encuentra en oposición con el planeta Mercurio. Esto significa que tendrás dificultad para mantener tus reacciones emocionales dentro de proporciones coherentes. Es como si estuvieras experimentando un divorcio entre tus emociones y tu razón. De repente puedes reaccionar tan emocional que a los demás se les hará difícil entenderte, o puede que estés muy racional hasta el punto de que parezca que te hace falta sensibilidad. La clave está en hallar el equilibrio. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "BUSCO ESTABILIDAD ENTRE MI RAZÓN Y EMOCIONES". Si hoy, 16 de diciembre, estás de cumpleaños… En este ciclo podrás enfrentar tus problemas con entereza y buscar las soluciones adecuadas para los cambios positivos. Deberás asumir responsabilidades que harán que madures prontamente. La Copa de la Suerte: 4, 20, 39, 56, 62, 92 Aries: Los astros te beneficiarán para que hables con tus superiores acerca de tu desempeño y cómo hacer para lograr un mejor ingreso de dinero. Te aconsejo que puedas realizar lo que favorezca tu profesión porque tendrás buenas oportunidades. Tauro: Todo lo nuevo que pueda estar ocurriendo en tu mundo llamará poderosamente tu atención. Aprovecha para comenzar nuevos estudios, o educarte en aquellos temas en los que no tienes mucha experiencia. Esto te servirá para crecer y evolucionar. Géminis: Hoy saldrán a flote inquietudes dormidas en tu alma, y estarás muy sensible y emocional. Tu conversación para con los demás será muy profunda porque analizarás lo que otros te dicen, y aceptarás los cambios en tu vida personal. Cáncer: Una vez que tengas las cosas en claro podrás asociarte, o unir esfuerzos con otro para llevar a cabo algún negocio o actividad. Si tienes dificultades con alguna persona, este será el mejor momento para resolverlas. Anímate a limar cualquier aspereza. Leo: Tu inteligencia estará activa por lo que todo lo que leas o aprendas se te grabará en la mente. Envuélvete en nuevos estudios y sácales provecho. Trabajo y salud se resaltarán, estarás pendiente de los detalles en tu trabajo. Virgo: Tendrás que envolverte en aquellas actividades que requieran de tu trabajo mental. Aprovecha que Mercurio llenará tu vida de diversión y resaltará tu comunicación. Esto impulsará tu mente a que sea mucho más creativa. Libra: Será un buen momento para examinar tu vida personal y familiar. Te recomiendo que lleves a cabo planes en conjunto con personas que, como tú estén dispuestos a sacar adelante sus proyectos profesionales. Si quieres aclarar algún asunto familiar, es un buen momento. Escorpio: Ahora conocerás gente nueva, y se te presentarán oportunidades para viajar que no debes rechazar. Durante estos días te dedicarás a actividades nuevas y distintas, pero cuídate de no meterte en problemas a causa de mentiras ajenas. Sagitario: Tanto lo material como lo espiritual se resaltará durante este día. Pondrás mucho interés al planificar tu futuro, sobre todo en la parte económica. Te importará todo lo relacionado con los negocios, apreciando lo que es favorable. Capricornio: Durante este día tu mente estará más activa y lograrás hacer mucho en poco tiempo. Relájate y no te vayas a los extremos. Más bien trata de entretenerte con juegos de ingenio para evitar el agotamiento y también cuida tus nervios. Acuario: Sentirás el deseo de meditar y alejarte del bullicio y serás muy consciente de lo que expresas. También reflexionarás mejor si te encuentras solo, porque nadie te dirá lo que tienes que hacer. Tú ya sabes cuáles son tus responsabilidades. Piscis: En este momento entrarás en contacto con personas o grupos que de alguna manera podrán ayudarte en el plano profesional. El contacto con personas jóvenes y profesionales te llevará a expandir tus horizontes y el éxito no se hará esperar.

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 16 de diciembre

