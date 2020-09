El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 15 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido martes, mi gente bella! Hoy amanecemos con la influencia de la Luna en el signo de Leo, impactando directamente su casa 10. Este sector representa todo aquello que tiene que ver con la evolución de tu carrera, tus ambiciones y tu éxito en la sociedad. Así que la luz de este signo de fuego te llenará de fuerza para destacarte en cada uno de estos ámbitos que a la larga serán muy importantes para ti, sobre todo al momento de crecer y evolucionar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ES MOMENTO DE PROGRESAR EN MI CARRERA” Si hoy, 15 de septiembre, estás de cumpleaños… Los astros te ayudarán a mejorar todo aquello relacionado con los vínculos. Si estás en pareja, este es un año de plasmar el compromiso, y si estás solo no tardarás en encontrar la compañía de tus sueños. La Copa de la Suerte: 3, 17, 32, 48, 74, 88 Aries: En el trabajo te darán una muy buena noticia que te vendrá excelente en estos momentos. Tu desafío será dirigir la energía hacia lo productivo y concretar las metas que te has fijado. Si tienes tu propio negocio es importante que seas ordenado con el dinero que tienes. Tauro: Será momento de revisar situaciones que no son de tu agrado, pero tendrás que hacerlo. Hay algunos asuntos con los que te has hecho el de la vista gorda, pero ahora tendrás que cumplir con tus compromisos. Recuerda que lo más valioso del hombre es su palabra. Géminis: Estás a punto de iniciar una etapa en la que deseas la soledad y querrás aislarte de todo y de todos. Será bueno para ti, pero hasta cierto punto, porque si exageras podrías caer en depresión. Cuando hayas oxigenado tu mente, tendrás que comenzar a relacionarte con los demás. Cáncer: Muy pronto vas a viajar por temas de negocios y te irá muy bien. Te recomiendo que ahora concentres tus intereses en estudiar y aprender un poco más. Tú eres un ser ambicioso y todo eso te ayudará al momento de cumplir tus metas. Leo: Aprende todo lo que puedas de esos amigos mayores que tienen mucha experiencia y riqueza espiritual. No son muchos, pero son valiosos. Ahora también tienes ganas de unirte a grupos emprendedores y crear tu propio negocio ¡Te felicito por eso! Virgo: Hoy particularmente te sentirás desanimado y cansado, pero te darás cuenta que todo será pasajero. Cuanto más rápido fluyas con lo que te está ocurriendo, más pronto llegarán las satisfacciones para ti. Confía en ti y en tus habilidades. Libra: Tus creencias se afirmarán mediante la educación o la práctica de una religión. Además, si tienes algún viaje programado te vendrá muy bien a nivel espiritual. Cualquier nuevo lugar que puedas conocer te ayudará a ampliar tus conocimientos culturales. Escorpio: El tema laboral estará ocupando tu cabeza y sentirás que tu meta será lograr algo concreto que te dejará mucho dinero. Pues te cuento que con perseverancia lo conseguirás, así que confía en tus capacidades y da lo mejor de ti. Sagitario: Se te vienen grandes responsabilidades y deberás estar listo para encararlas. Ahora tendrás que hacerte cargo de lo que te corresponde y la lección será aprender a cooperar en las relaciones de toda clase. Yo sé que tú eres capaz de hacerlo. Capricornio: Ahora se presentarán cambios drásticos en tu vida y no podrás hacer nada en contra de ellos porque serán importantes para tu crecimiento personal y mental. Es momento de que confíes más en tu futuro, aguarda, que falta poco para que llegue todo lo bueno. Acuario: Durante este tiempo aprenderás más acerca de ti mismo y de cómo expresarte. Será una prueba para ti, pero no dejes nada al azar. Además, en el amor tendrás novedades importantes de alguien que te parecía inalcanzable. Piscis: Por fin sentirás una renovación en los asuntos relacionados con tu trabajo. Un fuerte sentido de lo nuevo y diferente se despertará en ti y lo tomarás muy en serio. Esta sensación te obligará a dar lo mejor de ti. Verás que alcanzarás grandes cosas.

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 15 de septiembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.