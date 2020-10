El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 15 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Feliz y bendecido jueves, mi gente bella! Prepárate porque hoy tenemos la fuerte influencia del Sol que está formando un sextil con el planeta Marte. Tendrás una personalidad muy disciplinada, incluso, con estilo militar. Querrás tener todo en orden, cumplir con tus compromisos, atender puntualmente todas tus citas y esforzarte muchísimo en todas tus tareas. Esto te traerá grandes resultados durante tu jornada, porque tus intenciones de ser el mejor en lo que haces serán muy bien vistas por aquellos que se relacionan contigo en todas las áreas de tu vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “MIS DISCIPLINA Y COMPROMISO ME AYUDAN A AVANZAR” Si hoy, 15 de octubre, estás de cumpleaños… A partir de hoy se te abrirán caminos muy interesantes en el ámbito profesional. Te destacarás con un brillo que pocos poseen. Tendrás para elegir propuestas y si sabes elegir, tus finanzas aumentarán notablemente. La Copa de la Suerte: 4, 25, 45, 57, 67, 88 Aries: A nivel laboral no será un buen momento para hacer cambios drásticos o solicitar aumentos de salarios. Si tienes tu propio negocio, tampoco intentes asociarte con alguien más o modificar la dinámica de tu emprendimiento porque no saldrá bien. Espera un tiempo prudente. Tauro: Hoy revisarás tus planes y decidirás si eso es lo que deseas. Si amplías tus horizontes mediante un nuevo estudio, te sentirás muchísimo mejor. Lo que elijas, si es desde el corazón, solo te traerá satisfacciones a tu vida. Inténtalo. Géminis: Hoy recibirás un mensaje inesperado que te dejará con la boca abierta. Te darán una muy buena noticia que será de mucho agrado para ti. Solo tendrás que evitar envolverte en problemas que no son tuyos. Cáncer: Volverás sobre tus pasos para revisar si estás caminando hacia el horizonte que deseas. Si algo no salió a tu favor, será que no te convenía. No lo tomes como un retroceso, sino como un favor del cielo. Tenlo en cuenta. Leo: No te agotes, sino te ganará el estrés. Así que descansa más y aumenta tus actividades recreativas para relajarte y hacer algo desde el placer. Mientras tanto, analiza cambios posibles en tus hábitos para tu bienestar. Virgo: Atravesarás por un período confuso con tu amorcito y serás cuidadoso para no ofender o dañar a tu pareja, porque los mensajes se prestarán a malos entendidos. Haz que prevalezca el diálogo. Si estás soltero, solo habrá paz y armonía a tu alrededor. Libra: Algún conflicto perturbará la armonía que está reinando en tu hogar. Lo que necesitas es hablar con sinceridad y franqueza en tu hogar y aclarar malos entendidos. Si no, la situación se puede complicar un poco, entonces dedícate a buscar tu paz interior. Escorpio: Hoy vas a cuestionar un poco la forma en que encaras los romances que llegan a tu vida. Ten en cuenta cómo eres conquistando en las aventuras amorosas. Cambiarás actitudes, e incluirás más diálogo en tu relación, eso te ayudará a seducir mejor. Sagitario: Sentirás como propias las necesidades y los deseos de esa persona que es especial para ti. Ten confianza en la prosperidad que aumentará tus ingresos. Aplica en tu lugar de trabajo el Feng-Shui, y verás que la suerte te cambiará para bien. Capricornio: Desearás comunicarte con hermanos o parientes cercanos y revisar tu vínculo con ellos, tal vez desees aclarar alguna confusión. Aprovecha ahora que los astros se encuentran influenciando favorablemente a tu signo. Acuario: Si mantienes una actitud positiva, verás que tus sueños se harán realidad. Pensarás en moverte por otro camino espiritual y descubrirás otros rumbos, personas con distintos estilos de vida que te harán pensar en el tuyo. Piscis: Emplearás tu energía positiva para pensar en lo que tienes que cambiar de tu personalidad. Eres una persona muy atractiva, pero una de tus actitudes no cae bien en los demás. Intenta el cambio, los astros te lo harán ver.

