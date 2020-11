Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 15 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Feliz y bendecido domingo, mi gente bella! Este día estará envuelto en la energía de la luna en el signo de Escorpio, impactando su casa 1, que simboliza el yo profundo y lo que eres en tu más pura esencia. Esto significa que estarás muy emotivo y pasional. Si estás en pareja será un buen momento para organizar una cita especial, así no haya motivos, ya que los astros favorecerán los encuentros íntimos y las experiencias amorosas. Para los que están solteros también será una gran oportunidad para lanzarse a la conquista. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “DEMUESTRO MIS EMOCIONES ABIERTAMENTE” Si hoy, 15 de noviembre, estás de cumpleaños… El cosmos te está brindando una ayuda extra con la llegada de Venus a Sagitario. Empezarán de una manera repentina los cambios, y podría haber también una mudanza. Recuerda que todo será para mejor. La Copa de la Suerte: 12, 23, 34, 55, 70, 91 Aries: Un viaje largo y placentero está en tu agenda. Te relacionarás con personas extranjeras, y si estás solo aún, encontrarás el amor en tierras lejanas. Vas a saborear con gusto tus nuevas aventuras y experiencias. Tauro: El dinero te llegará por medio de tu pareja, tu socio en los negocios, o por un banco. La energía cósmica te llevará a romper con patrones establecidos, lo nuevo se impone en tu vida por lo que te llegarán los cambios. Géminis: Entrarás en un período excelente en tus relaciones de negocios y de pareja; con compañeros de actividades sociales y hasta con tus rivales también. Esto te abrirá a nuevas oportunidades en otras áreas de tu vida. Cáncer: Todo acuerdo con tu pareja o socio deberá ser revisado. Atenderás las responsabilidades, el trabajo estará primero, y el placer después. Aunque gozarás de buena salud, disminuye el consumo de alimentos dulces. Leo: Disfrutarás como nunca de la compañía de tu pareja, así como también de los niños. El contacto con ellos estimulará tu creatividad. En el amor, basta ya de pretensiones si estás solo, te amarán tal como eres. Virgo: Pasarás horas de armonía en la intimidad de tu hogar. Cambiar los muebles de lugar y experimentar con nuevos colores será una excelente terapia para ti y se alejará todo aquello que no funciona bien en tu vida. Libra: Tus horizontes se expandirán en tu profesión y en tu vida hogareña. Expresiones de amor por parte de los que te quieren no se harán esperar. Tus relaciones, tanto con tus parientes como con tus vecinos, serán placenteras. Escorpio: Se favorecerán las negociaciones y las inversiones. Estarás en un excelente momento para invertir en obras de arte, pero ten cuidado con gastar de más, porque tu sensación de abundancia te dará seguridad de más. Sagitario: Darás una muy buena impresión a los demás. Te sentirás con deseos de compartir y de expresar tus inquietudes. Te llenarás de magia y encanto física y espiritualmente. Te convertirás en un mensajero de la armonía. Capricornio: Ayudar a los demás será lo que te llenará de placer. Estarás más flexible en tus creencias, y te interesarás más en lo espiritual y en lo amoroso. Saldrá a flote un problema emocional para que le puedas dar una solución. Acuario: Toda reunión social que organices será exitosa. Las muestras de afecto estarán a la orden del día. Si tienes pareja, la relación será de amor y compañerismo. Si estás solo, en tu grupo de amigos encontrarás apoyo. Piscis: Personas de autoridad te darán su apoyo, y se creará un ambiente muy agradable en tu entorno. Atraerás situaciones que facilitarán tus actividades y tu profesión. Te llegarán oportunidades muy favorables.

