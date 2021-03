Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de marzo Encuentra tus fortalezas y debilidades en el ámbito profesional. Mira lo que dicen los astros al Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LUNES, 15 DE MARZO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Hoy les contaré cómo es cada signo en el ámbito del trabajo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries Eres una persona muy emprendedora y en general no te gusta tener jefes ni que nadie te diga lo que tienes que hacer. Podrías ganarte la vida como empresario, entrenador físico o promotor. Para triunfar tienes que controlar un poco tu temperamento impulsivo. Tauro Eres una persona constante y sueles permanecer bastante tiempo en tus puestos de trabajo porque no te gustan mucho los cambios. En general eres muy bueno en empleos en donde haya que manejar dinero o que estés relacionados con los alimentos. Géminis Tus dotes comunicativas te posicionan bien en trabajos relacionados con la redacción o las ventas, también eres muy bueno dando clases. Sueles ser bastante inquieto y puedes hacer varias actividades al mismo tiempo sin inconvenientes. Trata de no dispersarte. Cáncer Amas la intimidad y esto hace que trabajes muy bien desde tu casa. Tu carácter afectuoso es ideal para empleos vinculados con niños o en los que tengas que cuidar a personas vulnerables. También sueles tomar muy buenas fotografías. Tu timidez puede jugarte en contra. Leo Eres un líder nato por lo que te manejas muy bien en puestos donde tengas que dirigir otras personas. En general te luces en cualquier ocupación. Por tus dotes actorales y expresivas no tienes inconveniente en subirte a un escenario o a un pulpito. Virgo Eres el más eficiente de todos los signos del zodiaco por eso en general nunca sufres por falta de empleo. Los puestos más propicios para ti son aquellos en los que puedas poner en práctica tu carácter perfeccionista y meticuloso. A veces puedes ser un poco esquemático. Libra Eres el maestro de las relaciones publicas por eso le lucirás en trabajos donde tengas que llegar a acuerdos con otras personas. Además tienes un excelente sentido de la estética que te lleva a funcionar muy bien en empleos vinculados a la moda, el diseño o la decoración. Escorpio Funcionas bien bajo presión y las crisis sacan lo mejor de ti. Por eso eres bueno en trabajos vinculados a la medicina o en los que tengas que ocuparte de personas que pasan por un trance difícil. Tu nivel de intensidad a veces puede jugarte en contra. Sagitario Tienes una capacidad especial para hablar otras lenguas y para relacionarte con otras culturas. Por eso creo que los trabajos vinculados al turismo son los más propicios para ti. También eres ideal para guiar a otros y trasmitir tus conocimientos. Capricornio El trabajo ocupa un lugar prioritario en tu vida. Sueles desempeñarte en instituciones tradicionales en las que las jerarquías estén claramente definidas y puedas ir ascendiendo. Tu sentido del deber te lleva a funcionar muy bien en el ámbito de las leyes. Acuario Eres vanguardista y generalmente estás a tono con las nuevas tecnologías. Sueles trabajar de manera independiente o en funciones que no requieran cumplir un horario. Además, te desempeñas muy bien en grupos o en puestos de ayuda a la comunidad. Piscis Tu halo de encantamiento y gran inspiración artística te suelen acercar a la industria del cine, el entretenimiento o la música. También tienes una veta muy intuitiva que te lleva a desenvolverte muy bien en profesiones vinculadas al tarot, la astrología o la quiromancia. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 4, 21, 39, 65, 71, 93 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego

