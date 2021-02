Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 15 de febrero ¿Cómo es tu pareja ideal, según tu signo zodiacal? Presta mucha atención a lo que tiene para decirte hoy El Niño Prodigio. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LUNES, 15 DE FEBRERO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Ayer fue el día de San Valentín y por eso hoy les contaré como es la pareja ideal para cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries: La persona ideal para ti tiene que ser justa y ayudarte a ver las consecuencias de tus acciones. Por otro lado, necesitas ser inspirado por su belleza. Si estas soltero apunta a crear un vínculo en el que el interés de ambos vaya por el mismo camino. Tauro: Te sientes atraído por personalidades fuertes y dominantes. A menudo tu pareja te obliga a ver el lado de la vida más conflictivo. Si estás en la búsqueda de tu media naranja déjate guiar por tus instintos porque no te fallarán en tu elección. Géminis: Tu pareja debe tener fuertes convicciones para ayudarte a despejar las dudas que muchas veces te aquejan. Te encantan las personas optimistas que no se quedan enredadas en los conflictos. Si estás soltero podrías conocer a alguien interesante en un viaje o en la universidad. Cáncer: Te gustan las personas conservadoras que están dispuestas a asumir compromisos sólidos. Necesitas que tu pareja te brinde apoyo para poder enfrentar los aspectos más duros de la vida. Si estás soltero podrías encontrar a tu alma gemela en el ámbito del trabajo. Leo: Tus gustos son verdaderamente originales y no tienes un perfil de pareja predeterminado. En general te sientes atraído por las personas libres que te sorprendan día a día. Si estás soltero busca entre tu círculo de amistades y personas cercanas. Virgo: A ti te gustan las personas con temperamentos afectuosos. Necesitas que tu pareja valore las cualidades que posees y que para los demás normalmente pasan inadvertidas. Si estás buscando a un compañero escucha a tu intuición y encontrarás a ese ser mágico que tanto mereces. Libra: Te encantan las personas con temperamento fuerte que te impulsen a actuar en los momentos de indecisión. Necesitas que tu pareja te haga sentir atractivo y que exprese permanentemente su interés. Si estás soltero y alguien te interesa dale una señal. Escorpio: Te gustan las personas simples que no escondan ningún secreto. Necesitas que tu pareja sea estable y que permanezca a tu lado en los momentos de crisis. Si estás soltero escucha las señales de tu cuerpo y sabrás donde tender tus redes. Sagitario: Tu pareja tendrá que estar dispuesta a seguirte en tus aventuras. Por eso necesitas a tu lado a una persona curiosa e inquieta que no tenga inconvenientes en acompañarte a donde sea. Si estás soltero y te sientes atraído por alguien simplemente díselo. Capricornio: Te encantan las personas dulces con las que puedas proyectar una familia. Necesitas que tu pareja te ayude a echar raíces y que sepa cómo administrar una casa. Si estás soltero busca en tu barrio o tu ámbito de pertenencia. Acuario: Te conviene tener al lado a alguien carismático que mantenga tu interés. También ayudará si tu pareja está centrada en sí misma y te permite gozar de tu independencia. Los solteros podrían encontrar a un ser especial en un espectáculo o evento recreativo. Piscis: Necesitas que tu pareja te demuestre el interés con pequeños gestos y que te ayude a hacer polo a tierra. Los solteros podrían descubrir que el amor de su vida está más cerca de lo que creen y que simplemente hasta ahora pasaba inadvertido ¡presten atención! Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 28, 36, 55, 61, 89, 93 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

