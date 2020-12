Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 15 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MARTES, 15 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido martes, mi gente bonita! Les cuento que hoy amanecemos con un sextil entre la luna y el planeta Saturno, lo que significa que actuarás con mucha paciencia y tranquilidad. Nada te sacará de tu centro y te dedicarás a descansar y a realizar cualquier actividad que te genere absoluta paz. Por otra parte, a nivel íntimo te recomiendo que no siempre te dejes dominar por la razón, recuerda que las expresiones de afecto espontáneas, también pueden ayudar a cultivar una relación fuerte y estable. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “QUE LA LUZ DEL SOL ILUMINE Y EQUILIBRE MI VIDA”. Si hoy, 15 de diciembre, estás de cumpleaños… Lo nuevo para ti será enfrentarte con la crítica de los otros. No te dejes influenciar por personas que no te conviene tener al lado. Tienes mucho talento para lograr lo que quieras, brillarás gracias a tu simpatía y creatividad. La Copa de la Suerte: 2, 17, 32, 47, 64, 94 Aries: El romance y la pasión harán tu relación más estable, si tienes pareja. Durante estos días, las noches estarán llenas de encanto y magia si crees en el amor. Si estás soltero, entonces se aproximará un momento significativo para ti con la persona que tú menos crees. Tauro: Los nervios se alterarán un poco durante la jornada, así que te aconsejo que al final del día puedas descansar las horas que te corresponden. No pongas las necesidades de los demás por encima de las tuyas. Cuídate tú primero, eso es lo que debes tener presente. Géminis: Hoy experimentarás situaciones amorosas que no has vivido nunca. El romance y la pasión se desatarán y la seducción no tendrá límites para ti. Tu forma de vivir las relaciones será más intensa, y la magia estará presente. Cáncer: Te llegará el momento de hacerle frente a los problemas en el hogar sin evadirlos, si asumes los conflictos recién ahí podrás resolverlos. Se exalta la emoción en la familia y todos vivirán momentos de tensión. Date un baño de paciencia, lo necesitarás. Leo: Será un buen momento para que tomes las cosas con calma. Últimamente tiendes a exagerar o agrandar aquello que se presenta como una piedra en el camino. Estarás muy romántico y encontrarás la manera de ser romántico y encantador. Virgo: El aspecto económico te tiene preocupado, así que los asuntos de dinero cobrarán importancia el día de hoy, pero es mejor esperar a que estés en completo control de tus emociones para invertir. Tómate tu tiempo para las decisiones. Libra: Será un tiempo de pasión, pero ten cuidado con los celos y confía más. Posees un aire de sensualidad y encantamiento que derretirá el corazón de muchos, te lo aseguro. Prepárate porque brillarás en el amor, así que es un gran momento para disfrutar. Escorpio: Ciertos eventos no dependen de ti, así que deja que el universo actúe y espera lo que viene con los brazos abiertos. Hoy te tomarás tu tiempo para pensar y reflexionar. Eso te llevará a encontrar la iniciativa para hacer lo que te haga sentir bien y feliz. Sagitario: Hay alguien que te quiere mucho y buscará tu ayuda, se trata de un problema económico, con el que tendrás que tomar una decisión urgente, pero tranquilo porque tú hallarás la solución perfecta para esa inquietud y te lo agradecerá. Capricornio: En lo profesional habrá novedades muy buenas, todo lo que hagas con la gente que trabajas será exitoso si te anticipas a planificar las cosas sabiamente. Es tiempo de unir fuerzas con personas que, como tú, tienen la inspiración para lograrlo todo. Acuario: Será importante que evites inquietarte o envolverte en los problemas de otros, tú ya tienes bastante con los tuyos. Todo viaje deberá ser planificado sin pasar por alto ningún detalle. Anímate porque conocerás a personas distintas a ti, pero brillantes. Piscis: Hoy tus presentimientos serán acertados y estimularán tu intuición. Además, pasarás por un periodo donde tu mente estará clara y despejada de conflictos, lo que te servirá para definir tus metas y ayudar a los demás.

