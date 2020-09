El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 14 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el mensaje del Horóscopo Hindú para cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries: En estos días tu virtud será la fuerza de voluntad que te ayudará a resolver todos los problemas que te mortifican. Ahora lucharás por tus derechos y los de las personas que te importan. Ayuda a los demás, pero no dejes que se aprovechen de tu buena fe. Tauro: Debes tener cuidado con tu extrema sinceridad, porque puedes abrir grandes heridas. En el amor te mostrarás protector y posesivo, y aunque tienes un gran corazón puedes llegar a sofocar con tu temperamento. Recuerda que tienes mucho amor para dar, y también por recibir. Géminis: Tendrás que aprender a identificar cuáles de tus amigos son sinceros y cuáles no. No debes seguir siendo buena persona con aquellos que no están dispuestos a apoyarte cuando lo necesitas. En tu vida, el esfuerzo personal será lo que determine tus triunfos, no desistas hasta que logres tus objetivos. Cáncer: Ahora tendrás muchas iniciativas y para concretarlas deberás poner toda tu pasión y entrega. Tu compromiso podría provocarte un poco de fatiga física, así que será importante que dispongas de tiempo para distraerte y disfrutar con tus seres queridos. La clave está en el equilibrio. Leo: Durante estos días, el contacto con la naturaleza te llenará de muchas energías positivas. A nivel de trabajo, todas las ofertas que te propongan deberán ser profundamente analizadas antes de tomar una decisión. Cuida tus nervios porque ese será tu punto débil. Confía en ti. Virgo: Si estás soltero, deberás entender que para formalizar una relación, necesitas a una persona que te brinde estabilidad emocional, más allá de cualquier cosa. Pero si te encuentras en pareja, entonces deja que todo fluya naturalmente y no trates de forzar las cosas. Libra: Últimamente has sido muy exigente contigo mismo, pero tendrás que ser realista y aprender de tus propios errores. Recuerda también que no eres una máquina y necesitas descansar. Tu mente y tu cuerpo te agradecerán un respiro de vez en cuando. Escorpio: Sentirás muchos deseos de darle valor a tus principios éticos, especialmente en esa sana competencia que llevas para ganarte ese premio por el que has estado luchando. Si vas a ser merecedor de algo, entonces lo serás de forma honesta. Sagitario: La suerte en el dinero y en el trabajo dependerá de lo que seas capaz de hacer, así que déjate guiar por la intuición. Debieras no exigir tanto en el plano de la amistad y de lo amoroso, porque los que te aman necesitan de tu comprensión. Capricornio: Tendrás éxito en todo, ya que encontrarás los recursos y no desaprovecharás oportunidades. El dinero te llegará de forma fácil, pero será muy importante que no lo derroches. Tu salud estará fuerte como un roble, pero no debes abusar ni confiarte. Acuario: Ahora buscarás el contacto con la naturaleza y eso te llenará de energía, que a veces te hace falta. A las personas nuevas que entren en tu vida, analízalas por más encantadoras que muestren, te evitarás más de una amargura. Piscis: Tu valentía hará que muchas veces actúes en defensa de los demás, dejando de lado tu propio interés. Tienes que saber que en lo económico no tendrás que lamentarte, tu esfuerzo hará que triunfes en la vida. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 12, 28, 47, 69, 70, 84 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

