El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 14 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Llegó el ombliguito de semana, mi gente linda! Les cuento que hoy iniciamos este miércoles con la fuerte influencia de la Luna que entra al signo de Virgo en su casa 11. Este sector representa todo aquello que haces para obtener fortuna y buena suerte en tu vida, así que serás muy cuidadoso con las acciones que tienes en tu trabajo e incluso con quienes te relacionas. Tu propósito será hacer alianzas con personas que te puedan aportar a tu crecimiento personal y profesional. No está para nada mal que pienses en tu evolución y desenvolvimiento. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ATRAIGO LAS ENERGÍAS DEL DESENVOLVIMIENTO A MI VIDA” Si hoy, 14 de octubre, estás de cumpleaños… No te dejes desanimar por las dificultades, sino tu marcha hacia el futuro será más lenta. La energía universal te está brindando una corriente amorosa con la cual se te presentarán salidas alocadas pero divertidas. La Copa de la Suerte: 9, 15, 43, 54, 75, 84 Aries: Las energías harán que lo oculto salga a la luz. Un secreto bien guardado de un pariente quedará al descubierto y te tomará por sorpresa, pero será beneficioso que suceda. Tú, muéstrate de buen humor y comprensivo. Tauro: Tendrás que cambiar el hábito de tener pensamientos no tan positivos. Prográmate para el éxito y lo obtendrás. No atraigas lo negativo a tu vida, más piensa en cosas bellas y confía en que tus ambiciones ya son una realidad. Géminis: Te sentirás muy feliz en tus actividades y se acercará un tiempo fabuloso. En tus actividades te destacarás ganando el aplauso de muchos que te admiran de verdad y, si te lo propones, lograrás tu independencia. ¡A luchar! Cáncer: Lucirás brillante y más saludable, tus encantos a flor de piel dejarán asombrados a muchos. Si te quieres renovar, este será el momento ideal. Has logrado trabajar en tu autoestima y has conseguido más confianza en ti mismo. ¡Te felicito! Leo: Tendrás el valor de dejar fuera de tu vida a personas con mala energía y alejar a los enemigos o gente indeseada que está cerca de ti. Además, de forma inesperada los seres de luz llegarán a protegerte de todo lo malo. Quédate con quienes te aman. Virgo: Te llegarán noticias alentadoras de amigos que hace tiempo que no ves, y te llevarán a revivir hermosos tiempos pasados, recuerdos que por alguna razón tenías olvidados. Sueña lindo, pero no te despegues de la realidad, y déjate ayudar. Libra: Hoy te mostrarás arriesgado y sacarás a relucir tu espíritu de aventurero. Hazle saber a todos que tú tienes algo valioso que ofrecer, y deja que sean los demás los que te busquen. Las personas comenzarán a respetarte por lo que eres. Escorpio: Se te presentará una oportunidad única y tendrás que revisarla del principio hasta el final. Estúdiala porque quedará en la nada si no tomas una decisión definitiva. Será un buen momento para dejarte guiar por tu intuición. Ve que te lo digo. Sagitario: La paciencia será tu mejor arma para convencer a los demás y hoy, particularmente, tendrás la cualidad de ser un líder natural, no te aplaques. Usa bien el dinero que llegue a tus manos. Gasta lo necesario y haz una base de ahorro. Capricornio: Tu relación con tu ser querido será más realista, pero no olvides ser tolerante y exigir lo que tu corazón necesita. Si te encuentras solo, entonces tendrás que replantearte si ya es momento de buscar algo serio. Acuario: Situaciones complicadas se aproximan a tu vida, pero las podrás resolver. Por otro lado, las condiciones de trabajo y tu rutina cotidiana se ajustarán, pero será pasajero, no te asustes. Resistirte al cambio no es el mejor camino, permite que todo fluya. Piscis: Si estás enamorado pasarás por algunas pruebas, pero elegirás el mejor camino para que se solucionen los conflictos. Hay experiencias inevitables que tienes que vivir para aprender de ellas y evitar problemas futuros.

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 14 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.