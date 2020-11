Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 14 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz sábado, mi gente bella! Hoy deben tener mucho cuidadito con las actitudes antipáticas porque con la cuadratura de la luna y el sol estarás poco sociable y con niveles altos de tensión y estrés. No permitas que nadie te saque de tu centro y tampoco respondas a provocaciones de los demás. El consejo para este día es: Hazte el de los oídos sordos y báñate en aceite para que todo te resbale. Recuerda siempre que para discutir o pelear se necesitan dos. Sé discreto y cauto en tus acciones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “CONTROLO MI ESTRÉS Y NO RESPONDO A PROVOCACIONES” Si hoy, 14 de noviembre, estás de cumpleaños… La ayuda de las estrellas te augura un gran crecimiento en tus finanzas y en el plano afectivo. Si puedes ahorrar será mejor para ti, así organizarás algún viajecito de placer que te ayudará para ampliar tus estudios. La Copa de la Suerte: 8, 17, 37, 46, 63, 83 Aries: Evita mezclarte en actividades que te tomen mucho tiempo y esfuerzo. Tu tranquilidad emocional también tiene mucho que ver con tu bienestar y tu salud. Los desacuerdos se solucionarán, aunque lentamente. Tauro: Si no entiendes de términos medios en los temas de amor, te aconsejo que recuerdes las experiencias pasadas que te han dejado huellas. Si algo no te agrada, aléjate de esa persona, ve a lo seguro y no tomes riesgos. Géminis: Los encuentros familiares pueden ser un desafío para ti. Mantente tranquilo porque no vale la pena meterte en problemas por gusto, entiende que no todos los demás pueden seguir tu ritmo, ni pensar igual que tú. Cáncer: Tu palabra puede aconsejar, pero también puede lastimar a muchos corazones. Tienes muchas formas de decir lo que sientes, pero no seas exagerado. Se presentará un cambio importante en tu vida y será para tu bien. Leo: Modérate en tus gastos, sácales provecho a todas las experiencias y no vuelvas a cometer los mismos errores. Aléjate de las tentaciones, y así tendrás más dominio sobre ti mismo. Haz estos ajustes lo antes posible. Virgo: Te ocuparás más de tu físico, que de tu persona y buscarás llamar la atención de aquellos que amas. Te identificarás fácilmente con los problemas de los demás y estarás en mejor disposición de ayudar a quien lo necesite. Libra: Tu purificación comenzará de adentro hacia fuera y te irás limpiando de todo lo negativo acumulado en tu alma. Tu cuerpo físico resplandecerá de energía, y reinará la paz en todos los aspectos de tu vida. Escorpio: Terminó ese tiempo de perder energía con seres que no te respetaban ni te valoraban. Tu selección de compañeros será mucho más acertada. Disfrutarás de todo y de todos sin envolverte con gente complicada. Sagitario: Establecerás tus propias reglas y te serás fiel a lo que ya has decidido. Defenderás mejor tus derechos, y tus esfuerzos por superarte serán recompensados. Tendrás confianza en lo que realices y en salir adelante. Capricornio: Siempre has luchado por otras personas y ahora lo harás por ti, por lograr ese grado de felicidad que deseas alcanzar. Aprovecha ese viaje que estás por hacer para meditar en las cosas que te dan gratificación a tu vida. Acuario: Ya entrarás en acción y controlarás tus emociones, especialmente cuando estés discutiendo con alguien difícil, usa todos tus encantos. El apuro puede traerte complicaciones y la visualización positiva te ayudará. Piscis: Un nuevo proyecto te traerá mucho dinero y te abrirá las puertas hacia logros mayores en tu vida personal de relación. Uniones sentimentales o asociaciones de negocios estarán resaltadas en este tiempo

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 14 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.