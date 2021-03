Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de marzo Tomar una actitud de compañerismo te ayudará a alcanzar tus propósitos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DOMINGO, 14 DE MARZO ¡Mi bella gente! ¡Feliz domingo! Les cuento que la Luna generará simultáneamente un sextil con Saturno y con Marte. Esta confluencia planetaria será enormemente positiva y hará que todas las iniciativas que tomes en este día prosperen y perduren en el tiempo. Estarás muy enérgico pero sabrás concentrar tu energía de una manera asertiva ¡darás en el blanco! También habrá una interacción positiva entre las personas que te permitirá sumar en lugar de restar. Tomar una actitud de compañerismo te ayudará a alcanzar tus propósitos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS ACIONES ESTÁN BIEN DIRECCIONADAS". Si hoy, 14 de marzo, estás de cumpleaños… Hoy te sentirás agraciado y bendecido por todo el amor que recibes. Será una buena ocasión para que canalices tu energía en un nuevo proyecto que te permita ayudar al prójimo. Causarás un impacto positivo en las personas que te rodean. La Copa de la Suerte: 16, 28, 51, 76, 81, 99 Aries Hoy serás como un arquero experto que apunta en distintas direcciones y acierta en todos los blancos. Estarás con un plus de energía que te llevará a luchar por tus ideales y a liderar las situaciones grupales. Promueve la acción conjunta. Tauro Tus seres protectores tomarán contacto brindándote ayuda en el momento que más lo necesites. Gracias a esta intervención divina podrás cerrar un negocio de una forma muy ventajosa. Haz una obra de bien para que se extienda la corriente de bendiciones. Géminis Hoy rebosarás de energía y sentirás fuertes deseos de reactivar tu vida social. El contacto con amigos y con personas afines te ayudará a encontrar un nuevo rumbo para tu vida. Los proyectos compartidos cobrarán gran dinamismo ¡la interacción te llenará de vitalidad! Cáncer Hoy enfrentarás un desafío importante con valentía y lograrás conducirlo a buen puerto. Podrás cerrar un ciclo de una manera ordenada y sin dejar ningún cabo suelto ¡te sentirás orgulloso y satisfecho! Asegúrate de agradecer a las personas que contribuyeron a tu éxito. Leo Las confluencias planetarias te ayudarán a encontrar el norte. Recorrerás un nuevo camino en compañía de otros seres que comparten tus inquietudes y motivaciones. Hallarás respuesta a un gran interrogante ¡renovarás tu fe y tu confianza en la vida! Virgo Tus instintos estarán muy afinados, asumirás el control y tomarás decisiones que transformarán tu vida por completo. Una persona influyente te brindará la posibilidad de seguir ascendiendo. Tus hazañas renovarán tu caudal de energía y por momentos te sentirás invencible. Libra La Luna transitará por Aries generando un escenario ideal para que se produzca el encuentro con otro ser. Podrías conocer a alguien especial en una fiesta, un viaje o un evento deportivo. Si te encuentras en pareja notarás una gran afinidad y sincronía. Escorpio Tendrás una energía muy dinámica y operativa. Será un excelente momento para que canalices el plus de vitalidad a través de algún deporte o de una rutina de ejercicios. También puedes aprovechar para tirar trastos viejos, reacomodar los muebles o reorganizar tu casa. Sagitario La ocasión se prestará para que participes de eventos recreativos o actividades deportivas en las que puedas competir y lucir tus habilidades. Las personas que te rodean te alentarán y te expresarán su admiración. Disfruta de este momento de alegría. Capricornio Invertirás más tiempo, energía y dinero en acondicionar tu hogar. En el plano afectivo estarás más demostrativo y sentirás deseos de estrechar los lazos de unión con tus seres queridos. Un familiar podría necesitar tu ayuda ¡no dudes en brindársela! Acuario Hoy estarás rodeado de seres afines con las que podrás ir de frente y hablar con total honestidad. Poner en palabras tus ideas y pensamientos te ayudará a ver las cosas con mayor claridad. En todo momento te sentirás comprendido y acompañado. Piscis Hoy recibirás un dinero extra y contarás con una buena estrella que te ayudará a prosperar en el campo económico. Los esfuerzos que hiciste en el pasado darán sus frutos y podrás vivir momentos gratificantes junto a los que más quieres.

