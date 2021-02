Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 14 de febrero Un día perfecto para conectar con tus emociones y deseos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DOMINGO 14 ¡Feliz domingo, mi gente bella! Hoy la Luna transitará por Aries creando las condiciones ideales para que te conectes con tus deseos y pongas en marcha tú poder emprendedor. A la vez, Venus, el astro del amor, estará en conjunto con Júpiter y con Mercurio favoreciendo el dialogo y la comprensión en el terreno de las relaciones. Si te encuentras en pareja sentirás que sus sueños son compartidos y que avanzan juntos hacia un mismo lado. A los solteros les recomiendo que salgan a la búsqueda porque habrá un sinfín de posibilidades. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS RELACIONES ME POTENCIAN". Si hoy, 14 de febrero, estás de cumpleaños… En este día estarás rodeado de tus amigos y esto te llenará de energías positivas. Tendrás el ímpetu necesario para dar inicio a los proyectos que más te interesan. Tu gran poder de inventiva te llevará a encabezar los movimientos de vanguardia. La Copa de la Suerte: 17, 27, 42, 69, 88, 91 Aries La Luna ingresará en tu propio signo aumentando tu caudal de energía y predisponiéndote para dar inicio a nuevos proyectos. Tu fuerte poder de determinación te llevará a dar un paso acertado en el momento justo. Allanarás el camino para los que vienen detrás. Tauro Los tránsitos planetarios te llevarán a incrementar la conexión interior para que puedas encontrar tu propia fuerza y poder. Es importante que evites el roce exterior o la actividad porque esto podría desgastarte. Asegúrate de mantener tu llama espiritual encendida. Géminis Los astros indican que es un momento ideal para que te pongas en movimiento y para que promuevas el contacto social. Será buena idea encontrarte con tus amigos, ir al club o participar de actividades deportivas. El intercambio renovará tus energías. Cáncer Los tránsitos planetarios indican que no tendrás inconveniente en tomar las riendas de tu vida y en asumir el mando en las cuestiones familiares. Tendrás la energía necesaria para tomar decisiones importantes aunque esto implique un mayor esfuerzo para ti. Leo Los signos de fuego se verán favorecidos por los tránsitos planetarios. Tu nivel de energía será muy alto y querrás lanzarte a la aventura dejándote guiar únicamente por tus instintos. Tus pálpitos te señalarán el camino correcto para expandir tu potencial. Virgo Hoy pueden presentarse algunas situaciones desafiantes pero tendrás el poder para superar cualquier prueba. En el plano de la intimidad habrá alguien que te estimulará y despertará tus pasiones ocultas. Atraerás hacia ti aquello que tanto deseas ¡espera el momento justo para actuar! Libra La Luna transitará por Aries, tu signo complementario, trayendo vitalidad a tus relaciones. Si te encuentras en pareja notarás que los deseos de ambos están sintonizados y que la interacción los potencia. Los solteros se sentirán fuertemente atraídos por alguien de su entorno. Escorpio Será un momento ideal para que inicies una nueva dieta más rica en fibras y para que fortalezcas tus músculos a través de la práctica de ejercicio. El movimiento te ayudará a liberar tu mente de preocupaciones y a reciclar las energías. Sagitario Los astros conspirarán a tu favor ayudándote a realizar tus deseos. Tu fuerza vital hará que te impongas tanto en las actividades recreativas como en los asuntos del corazón. Tu valentía te colocará en el centro de la escena ¡serás aplaudido y admirado! Capricornio Los tránsitos planetarios motivarán tus deseos de permanecer más tiempo en tu hogar. Será un momento oportuno para realizar las tareas domésticas que tenías pendientes. Pero no le exijas a tus familiares que te sigan el ritmo porque esto podría generar peleas. Acuario En este día te sentirás especialmente animado y tendrás deseos de compartir tus ocurrencias con las personas que te rodean. Tendrás conversaciones vivaces que te resultarán sumamente entretenidas. El intercambio encenderá tu mente y estimulará tu creatividad ¡entrégate a la diversión! Piscis En este día sentirás deseos de aumentar tu poder adquisitivo y de ganar autonomía en el terreno financiero. Aprovecha este ímpetu para pensar en emprendimientos que te ayuden a ganar dinero. Da el primer paso y la fortuna te acompañara ¡anímate a progresar!

