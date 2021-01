Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 14 de enero "Se está abriendo un portal y en que estamos ingresando como humanidad en una dimensión más elevada". Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jueves, 14 de enero ¡Feliz jueves, mi gente linda! Este es un día de notable poder porque Urano se puso directo. A la vez, perdura una gran asociación de planetas en el signo de Acuario. Muchos astrólogos, psíquicos y hombres de ciencia coincidimos en que se está abriendo un portal y en que estamos ingresando como humanidad en una dimensión más elevada. Creo que estamos iniciando un período en que los avances tecnológicos y los descubrimientos, tanto en relación al tiempo como al espacio, nos llevarán a nuevos lugares. ¡Extiende tus alas! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AMPLIO MIS POSIBILIDADES". Si hoy, 14 de enero, es tu cumpleaños… Las posiciones de los diferentes cuerpos celestes serán notables y extraordinarias en este día. La creatividad y cambio llegó a tu vida para renovarlo todo. Te debatirás entre los deseos de libertad y el temor a soltar viejas estructuras ¡busca el equilibrio! La copa de la suerte: 12, 39, 53, 72, 87, 95 ARIES Hoy el cosmos te abrirá infinitas oportunidades para renovarte. Especialmente, te invitará a que te relaciones con personas distintas que pueden ayudarte a realizar nuevas conexiones. Anímate a volar con la mente y a proyectarte en grande. TAURO El mundo actual está cambiando y prácticamente es imposible hacer proyecciones a futuro. Hoy te recomiendo que confíes en los recursos que tienes para desenvolverte. Aunque el panorama se presente inestable podrás abrirte camino para conseguir lo que necesitas. GEMINIS Conocerás personas de distintas nacionalidades, edades y ocupaciones que te abrirán el camino. Hoy te darás cuenta de que puedes cambiar el sentido de tu vida de una manera completamente creativa. Muchas de las limitaciones que te impedían crecer desaparecerán por completo. CÁNCER El área de la sexualidad se encontrará especialmente activa indicando que es un tiempo propicio para que descubras tus deseos más profundos. Déjate guiar por tus instintos y anímate a indagar sin prejuicios ni inhibiciones. Cuanta mayor libertad te permitas más intensas serán tus experiencias. LEO Tu trabajo se incrementará y probablemente deberás hacer horas extras. Pero debes dialogar con tu pareja porque podría estar sintiendo que las ausencias se deben a la falta de interés. A los solteros les costará sacar tiempo para hacer vida social. VIRGO El exceso de actividad y el ritmo acelerado con el que vienes lidiando últimamente podrían afectar tu salud. Te ayudará hacer algunas pequeñas pausas durante el día para cambiar de aire y distraer la mente de las obligaciones diarias. LIBRA Los temas vinculados al amor y a la sexualidad pasarán a primer plano para ti en este día provocándote algunas emociones contradictorias. Vive las experiencias que se te presenten con espontaneidad y a la vez asegúrate de respetar tus tiempos. ESCORPIO Implementarás cambios en la esfera familiar que podrían dar lugar a controversias. Por momentos sentirás que no puedes conformar a todos y que se dificulta mantener un buen clima. Escucha las señales de alerta antes de que sea demasiado tarde. SAGITARIO Recibirás todo tipo de estímulos de tu entorno inmediato y te sentirás acompañado en todo momento. Pero deberás estar atento para no descuidar las cuestiones más terrenales como la salud y el trabajo. Trata de que tú mente y tu cuerpo se encuentren en equilibrio. CAPRICORNIO Los tránsitos planetarios indican que este es un tiempo para diseñar una nueva estrategia comercial. Otras personas podrían aportar recursos o ver oportunidades que a ti se te escapan. Por eso te recomiendo que antes de tomar decisiones pidas asesoramiento. ACUARIO Hoy las energías planetarias se manifestarán a tu favor. Las bendiciones fluirán a través de ti para todos tus círculos de pertenencia. Por eso es importante que mantengas el nivel de interacción ¡tus experiencias ayudarán al desenvolvimiento de muchos otros! PISCIS Eres como una antena que capta las ondas, pensamientos y vibraciones que hay alrededor. Por eso es imprescindible que seas sumamente selectivo con las personas que frecuentas y las situaciones en las que participas. Hoy evita los tumultos y aglomeraciones.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 14 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.