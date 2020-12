Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 14 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LUNES, 14 DE DICIEMBRE Y eso mi gente bella, feliz y bendecido comienzo de semana. Les cuento que hoy ocurre un Eclipse Total de Sol que tiene unas implicaciones muy importantes a nivel energético y hoy te diré de qué manera impacta en tu signo… Aries: Este eclipse despertará tu lado más intuitivo y espiritual. Eso te servirá para ayudar a otras personas que estén confundidas y necesitan de tu apoyo y un consejo especial. También fortalecerás tu carácter y no cederás ante la presión de los días difíciles. Tauro: Ahora se concretará tu deseo de enriquecer tus conocimientos con nuevas culturas a nivel local, nacional o internacional. El eclipse pondrá en orden todo lo que necesitas para moverte, viajar, relacionarte con personas de otras partes. Vas a aprender muchísimo y hallarás el camino que debes seguir. Géminis: Anímate porque gracias al eclipse total de sol cualquier contrariedad que haya estado obstaculizando tu camino por fin se desvanecerá. Verás la luz que hace tiempo estabas pidiendo recibir y tu camino se llenará de buenas noticias y bendiciones. Cáncer: Tu salud se verá favorecida y podrás superar cualquier malestar que te haya estado afectando últimamente. Este eclipse total de sol beneficiará tu sistema inmunológico y gracias a eso te sentirás revitalizado y con mayores energías para cumplir con tus tareas diarias. Leo: El eclipse hará de este tiempo un periodo propicio para el perdón y las reconciliaciones. Si hay asuntos por resolver con algún familiar, amigo, compañero de trabajo o expareja, este será el momento ideal para hacer una llamada y tratar de limar asperezas. Virgo: Tendrás que prepararte para las sorpresas y noticias inesperadas. Los embarazos estarán a la orden del día, así que, si eres de los que quiere conformar familia, podrías recibir la noticia de que serás papá o mamá. También será un lindo tiempo para los nuevos comienzos, los compromisos y matrimonios. Libra: Todas las pérdidas y complicaciones a nivel económico serán restablecidas gracias a la influencia del eclipse total de sol. Ahora hallarás la manera de reponerte de esos negocios que no salieron bien y que te dejaron sin capital para invertir. Habrá personas que apostarán por ti y te ayudarán a resurgir. Escorpio: El amor será el gran beneficiado con el eclipse, este aspecto de tu vida se estimulará en gran medida. Ya sea que estés en pareja o soltero, hallarás en ti mucha tranquilidad y seguridad. Lo más importante es que aprenderás a darte el valor que mereces y entenderás que puedes recibir solo lo mejor. Sagitario: El eclipse te sorprenderá con felicitaciones y reconocimientos. Te harás cargo de un importante proyecto que concluirás con éxito y eso te llevará a un lugar que nunca antes habrías imaginado. Después de eso tendrás que aprovechar tu buena racha para seguir trabajando duro. Capricornio: Será un periodo de transiciones y cambios a gran escala. Si has estado esperando por algún traslado o mudanza, ahora con este eclipse podrás ver hecho realidad eso que tanto has deseado. Si tu idea es cambiar de ciudad o de país, prepara las maletas porque todo se te dará justo como esperas. Acuario: El eclipse total de sol aumentará tu valor para enfrentarte a tus miedos. Ahora tendrás esa valentía y confianza que te hacía falta y dejarás atrás tus temores y complejos. Reforzarás tus talentos y brillarás con luz propia. Será un periodo ideal para los cambios. Piscis: Este será el momento indicado para que veas entrar por tu puerta todas esas oportunidades que te ayudarán a alcanzar el éxito. Tu intuición no te engañará y recibirás la ayuda de personas con autoridad y poder que moverán sus influencias para ubicarte en una posición muy privilegiada. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 14, 29, 58, 69, 78. 82 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

