El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el martes 13 de octubre

¡Feliz y bendecido martes, mi gente linda! Para mí es un placer comentarles que hoy comenzamos este día con un sextil de la luna con el planeta Plutón y gracias a este aspecto te sentirás muy atractivo y juvenil. Ahora se despierta en ti ese deseo de cambio y renovación. Sientes que estás aburrido de lo mismo y que debes evolucionar. Aprovecha esta inyección de motivación que el Universo te da para que puedas salir de tu zona de confort y experimentar nuevas cosas que de seguro serán muy provechosas para ti. Déjate llevar por tu intuición. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RENUEVO MI VIDA Y ME ARRIESGO POR LAS COSAS QUE QUIERO" Si hoy, 13 de octubre, estás de cumpleaños… El plano amoroso mejorara en este ciclo, tienes que aprender todavía a lograr un poco más de comunicación con tu amorcito y así se entenderán situaciones pendientes. Si estás solo, este año encontrarás a tu alma gemela. La Copa de la Suerte: 5, 22, 34, 49, 63, 79 Aries: Identificarás a una persona que no estará actuando con buen criterio y la mejor lección que le podrás dar será la de no intervenir por su propio bien y el de quienes lo rodean. Tiene que aprender por sí mismo, es la única manera de crecer y madurar. Tauro: Emocionalmente estarás en un estado fuera de control. Tendrás que usar la tolerancia y la paciencia cuidando las palabras que pronuncias. Piensa con claridad y luego habla, así no tendrás que arrepentirte de tus impulsos. Géminis: Tendrás que controlar tus gastos, evitando comprar cosas que no tienen ninguna utilidad. No te compliques con grandes deudas que luego no te dejarán dormir y te desestabilizarán. Valora lo que te da felicidad en la vida. Cáncer: Comenzará para ti una etapa en la que podrás disfrutar el placer y de los buenos momentos. Aquella soledad de la que te quejabas, se aleja de tu lado y disfrutarás de una agradable compañía. Las estrellas también pondrán sobre ti un toque de magia. Leo: Te dedicarás a pensar en el futuro y para eso tendrás que volver atrás. Será importante que ordenes ciertas piezas de tu existencia y cierres algunos ciclos. Resolverás los problemas familiares terminando viejos asuntos que no te dejan avanzar. Ya es tiempo. Virgo: Ahora le darás valor a la lealtad de tus amigos de siempre, que han estado presentes cuando los has necesitado. Cuando sea el momento demuéstrales que por ellos harías lo mismo. Las nuevas experiencias que vivas te darán sabiduría. Libra: Aquello que tanto has soñado se hará realidad y ahora irás hacia una victoria segura. En las tormentas conservarás la calma y eso hablará muy bien de ti. Llegarás a cumplir tus metas desde ese lugar en donde te encuentras. ¡Te felicito! Escorpio: Experimentarás situaciones que te resultarán inolvidables en tu vida. Ten la confianza en los que te quieren y te desean lo mejor. También aprenderás a decir sí a lo que ofrecen. No tengas miedo y lánzate a la aventura de una vez. Sagitario: Hoy no tomarás decisiones radicales en cuanto a lo económico y esperarás a estar seguro para enfrentar los inconvenientes que pueden aparecer. Laboralmente aparecerán oportunidades que te resultarán imposibles de despreciar. Capricornio: ¡Que buenos días se te acercan! Los astros movilizarán tu imaginación y aumentarán tu intensidad en todos los aspectos. Todo promete ser emocionante y muy fascinante especialmente en el aspecto amoroso. Deja que las energías fluyan. Acuario: Te verás en la necesidad de tranquilizarte y ahora tomarás las cosas con calma. Tu salud es tu mayor tesoro y es por eso que debes cuidarte, despejando tu mente de preocupaciones. Ejercicios de meditación serán de gran ayuda para ti. Piscis: Estarás más romántico que de costumbre y enamoradizo, pero no te mezcles con amores complicados. Actívate y disfruta de la energía que tienes para que poco a poco puedas ir recuperando el deseo y placer por la vida y todas las aventuras.

