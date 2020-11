Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 13 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO ¡Llegó el fin de semana, mi gente bella! Es viernes y el cuerpo lo sabe… Les cuento que este día amanecemos con la fuerte influencia de la Luna que tiene un trígono con Venus, el planeta del amor. Esto significa que estarás de un ánimo excelente y tu carácter estará más tranquilo que de costumbre. Si tienes pensado realizar alguna actividad artística, creativa, religiosa o mística, hazlo, porque de seguro resultará siendo un éxito total. Además, tu calidez y sensibilidad te permitirá conectarte muy bien con cualquier persona de tu círculo social. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “EXPRESO MI SENSIBILIDAD CON LAS PERSONAS QUE ME IMPORTAN”. Si hoy, 13 de noviembre, estás de cumpleaños… A partir de este día soñado, te propondrás dedicarte a mejorar las relaciones públicas y la comunicación para tu vida. Contarás con una vitalidad y entusiasmo que desconocías, tu año será para que lo recuerdes. La Copa de la Suerte: 1, 26, 32, 49, 65, 80 Aries: Este fin de semana serás una fuente de inspiración para alguien muy especial y cercano a ti. Si estás en busca de un verdadero amor, tendrás posibilidades de encontrarlo pronto, así que abre tu corazón y las situaciones sucederán naturalmente. Tauro: Será un buen momento para preservar tu privacidad dentro del hogar cuidando aquello que tú sabes. Aprovecha para estrechar los lazos con tus familiares. Se darán algunas discusiones, pero solo son malos entendidos, ya todo se arreglará, no te preocupes. Géminis: Necesitarás aclarar algunos asuntos con la gente de tu entorno porque hablando es que se entienden las personas. También te dedicarás a solucionar ese tema pendiente y sacarás fuerzas de tu interior para pedir disculpas y saber recibirlas. Cáncer: Este fin de semana te relacionarás con personas que han vivido distintas experiencias a las tuyas. Cuidarás tu apariencia y te preocuparás por impactar en los demás. Se aproxima una etapa de cambios de grupos sociales y así vivirás gratos momentos. Leo: Durante estos días podrás encarar emprendimientos en conjunto, porque estarán dadas todas las condiciones necesarias. Tu presencia brillará por si sola y eso se destacará en cualquier lugar que te encuentres. Haz uso de tu atractivo. Virgo: Este fin de semana te protegerás de las energías del entorno, especialmente cuando sientas que te has tropezado con alguna vibración negativa. Permanecerás muy cerca a la gente que amas y no confiarás en quien no conoces. Libra: Durante este día promoverás las reuniones y el contacto con tus verdaderos amigos. Es tiempo de sanar rencores y reencontrarte con quienes son importantes para ti. Atrévete a dejar en el pasado aquello que no sirve. Escorpio: Estarás obsesionado con tus tareas en el trabajo, delega un poco, no puedes con todo. Equilibra tu tiempo y dale un espacio a tu ser querido, que seguramente te hará reclamos y con justa razón. Piensa en ello. Sagitario: Ahora te dejarás guiar por los pensamientos positivos y estos te llevarán por un buen lugar. Tendrás un toque de buena suerte si eliges recorrer un camino sin equivocaciones. Escucha tu voz interior, que te guiará hacia la fortuna. Capricornio: Encontrarás el apoyo de alguien cercano que te hará transitar por nuevos caminos. Este fin de semana te liberarás de asuntos del pasado que te estarán oprimiendo. No te servirá de nada quedarte anclado a situaciones desagradables. Acuario: Este fin de semana estarás pendiente de tus responsabilidades profesionales, pero si tienes pareja, no descuides a tu amorcito porque se sentirá solo. Tus actividades son importantes, pero equilibra tus energías y rodéate de gente con energía positiva. Piscis: Durante estos días tendrás que cuidar tu salud. Te conviene suspender por ahora los proyectos más complejos, esos que te demandan mucha energía y tiempo. Ocúpate más del cuidado personal y el descanso para que puedas retomar con todo.

