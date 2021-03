Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de marzo Será un día muy especial en el que forjarás uniones muy profundas con quienes tengas cerca. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SÁBADO, 13 DE MARZO ¡Y eso, mi bella gente! ¡Feliz sábado! En esta Luna Nueva las luminarias confluyen en un fantástico sextil con Plutón. Será un día muy especial en el que forjaremos uniones muy profundas con los seres que tengamos cerca. Habrá una corriente de romanticismo que facilitará los encuentros. Te sentirás compenetrado con otro ser tanto en el plano carnal como en el espiritual. Si estás en la búsqueda de pareja visualiza a tu compañero ideal ¡con el poder de tus emociones atraerás a un ser afín! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CREO LAZOS INDESTRUCTIBLES". Si hoy, 13 de marzo, estás de cumpleaños… La Luna nueva te trae los mejores augurios. Todo lo que inicies crecerá y prosperará siempre que estés dispuesto a brindarle los cuidados necesarios. Estarás rodeado de personas que te demostrarás su interés. Tus vínculos afectivos se tornarán más comprometidos. La Copa de la Suerte: 3, 35, 54, 70, 83, 95 Aries En esta Luna Nueva te despedirás de una situación del pasado para darle la bienvenida a una etapa de mayor servicio y entrega al prójimo. Es un tiempo para cultivar las buenas acciones y el amor incondicional. Medita, reza o repite una palabra sagrada. Tauro Esta Luna Nueva podría marcar el comienzo de una nueva amistad o proyecto de vida. Será un momento en el que te sentirás lleno de sueños y esperanzas. Acércate a personas con las que compartas intereses y con las que prevalezca un denominador común. Géminis Sentirás que llegaste a la cima y esto te llenará de una enorme satisfacción. Es un tiempo para celebrar junto a las personas que te apoyaron en tu trayecto y te sostuvieron en los momentos difíciles. Alguien que admiras te nombrará su sucesor. Cáncer Surgirán conexiones interesantes en el extranjero que te permitirán ampliar los horizontes. Una persona de otra región podría hacerte una oferta o también es factible que se te presente la oportunidad de un viaje. Nunca te cierres a la posibilidad de crecer. Leo La unión que tendrá lugar hoy entre la Luna y el Sol influenciará el área de tu sexualidad. Tu vida íntima se prestará para que experimentes sensaciones de placer y gratificación muy profundas. Sentirás que encontraste la horma de tu zapato. Virgo En esta Luna Nueva renovarás el compromiso con un socio, una pareja o en un amigo especial. El ser que te acompañe se amoldará perfectamente a tus gustos y a tus necesidades. Disfruta de este momento de armonía y confluencia. Libra Las vibraciones positivas que hay en el cielo propiciarán una armonización de tu energía física. Será una buena ocasión para que comiences una dieta con mayor contenido líquido para que puedas eliminar impurezas. También te ayudará moderar el ritmo de actividad. Escorpio Te verás especialmente beneficiado en esta Luna Nueva. Tus emociones fluirán, te sacarás todas las corazas y te animarás a mostrarte con toda tu vulnerabilidad. Será el comienzo de un nuevo amanecer en el plano amoroso ¡te apreciarán por lo que eres! Sagitario Los astros indican que será un momento excelente para que inviertas más dinero en tu hogar realizando arreglos o acondicionándolo para que se vuelva un sitio más confortable. Sentirás el apoyo incondicional de tus seres queridos y te sentirás enormemente agradecido. Capricornio Tus inquietudes intelectuales estarán exaltadas y te surgirán deseos de aprender cosas nuevas. Será una ocasión perfecta para que te inscribas en un curso y para que investigues un poco más acerca de los temas que te interesan. Tu mente estará muy receptiva. Acuario La esfera económica se presentará muy fértil y todo indica que tendrás ingresos extras. Aprovecha esta oleada de abundancia para darte algunos gustos como ir a un spa o comprarte ese objeto especial que tanto deseas. No postergues ni un minuto más tu bienestar. Piscis En esta Luna Nueva darás inicio a un nuevo ciclo que durará 28 días. Por eso te recomiendo que afines bien tu intención porque es un momento muy potente y todo lo que siembres crecerá en terreno fértil. Tu intuición te ayudará a decidir.

