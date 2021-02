Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 13 de febrero Es un excelente día para aportar tu granito de arena y dar la mano a quien lo necesita. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SÁBADO 13 ¡Feliz y bendecido sábado! ¡Mi gente linda! Les cuento que en este día la Luna se asociará a Neptuno desde donde hará un sextil con Marte. Esto traerá unas vibraciones de amor que nos volverán menos competitivos y mucho más comprensivos con el prójimo. Te darás cuenta de que de nada sirven tus beneficios si no los compartes con otros seres. Creo que es un día ideal para dar una mano a las personas que lo necesitan. No dudes en poner tu granito de arena. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY PARTE DE LA MISERICORDIA DIVINA". Si hoy, 13 de febrero, estás de cumpleaños… Hoy recibirás grandes muestras de afecto que querrás retribuir. Sentirás la necesidad de ir más allá de tus propios intereses y se te ocurrirán nuevas formas de contribuir con el bienestar común. Creo que pondrás todas tus expectativas en proyectos colectivos o artísticos. La Copa de la Suerte: 9, 25, 58, 68, 73, 94 Aries En este día tu alma te conducirá y esto te traerá enormes bendiciones. Una persona del pasado podría reaparecer en tu vida otorgándote la oportunidad de aclarar un antiguo mal entendido. Recuerda que en el lenguaje del corazón se zanjan todas las diferencias. Tauro En este día tendrás la necesidad de incrementar el contacto social para ampliar tus perspectivas de acción. Es probable que emprendas un nuevo proyecto en conjunto. La intuición te guiará y sabrás elegir a las personas indicadas para que te acompañen. Géminis En el área de trabajo sabrás interpretar por donde va la marea y esto te ayudará a ubicarte en una posición privilegiada. Tu fama y tu poder de influencia crecerán notablemente. Dar una buena imagen será clave para que puedas triunfar. Cáncer Los signos de agua se verán especialmente favorecidos por los tránsitos planetarios. Surgirá una invitación desde un país extranjero o realizarás un contacto provechoso con una persona de otra región. Una corriente benéfica te permitirá fluir y obrar con sabiduría. Leo Las configuraciones planetarias te llevarán a derribar las barreras que te separan de aquello que más deseas. Tus canales perceptivos estarán más abiertos y estarás mucho más predispuesto a la intimidad. Sentirás la necesidad de entregarte en cuerpo y alma a otro ser. Virgo Los asuntos amorosos se convertirán en tu interés principal. Si te encuentras en pareja sentirás que el romanticismo se incrementa y que el entendimiento fluye sin necesidad de palabras. Los solteros podrían sentirse atraído por una persona que les da señales confusas. Libra Será un buen momento para que realices una limpieza energética de tu casa. Poner música alegre, aromatizar los ambientes con esencias naturales y dejar correr el agua te ayudará a restablecer el equilibrio. Convierte a tu hogar en un templo de salud y bienestar. Escorpio Los tránsitos planetarios harán que te sientas romántico y que desees vivir experticias inolvidables junto a otros ser. Tendrás un encanto especial que hipnotizará a las personas que te rodean. Es posible que te presenten más de una propuesta. Elige de acuerdo a tu intuición. Sagitario En este día podrían aflorar sensaciones de nostalgia o memorias relacionadas un ser querido. Deja que tu mundo afectivo fluya sin aplicar ningún tipo de restricción. Conectar con tu pasado y tus orígenes te ayudará a recordar tu verdadera identidad. Capricornio Hoy se presentarán las condiciones ideales para que salgas, te diviertas e incrementes el contacto con tus amigos. Trata de que en tus diálogos no intervenga ningún tipo de juicio o critica. Comunícate con el ser que tienes en frente desde el corazón. Acuario En este día sentirás la tentación de convertir tus sueños en realidad y querrás desembolsar tus ahorros para comprarte algunas cosas con los que vienes fantaseando hace tiempo. Te recomiendo que des los gustos pero que no exageres ni caigas en despilfarros. Piscis Hoy la influencia de Neptuno será muy poderosa. Este astro exaltará tus sentidos y hará que el mundo que te rodea adquiera una magia especial. Sentirás que vives en cuento de hadas y que tú eres el protagonista principal. Disfruta de este momento maravilloso.

