El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 13 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DOMINGO, 13 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido domingo, mi gente bella! Les cuento que para este último día de la semana amanecemos con la fuerte influencia del sextil de la Luna con el planeta Júpiter, lo que significa que te irá muy bien a nivel social porque tendrás éxito en tus relaciones con los demás. A nivel de hogar también hallarás un espacio para compartir en familia e intercambiar información de interés común. Aprovecha este día para descansar y pasar un buen rato con quienes son importantes para ti. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “COMPARTO ESPACIOS DE CALIDAD CON MI FAMILIA”. Si hoy, 13 de diciembre, estás de cumpleaños… Estarás más predispuesto a realizar cursos y estudios con lo que realmente te gusta, abriendo un mundo espiritual desconocido para ti. Tenderás a estar un poco disperso y distraído, trata de concentrarte en lo que hagas. La Copa de la Suerte: 12, 28, 43, 58, 75, 91 Aries: Aprende a separar lo importante y a dejar de lado lo que puede esperar. Ordénate y busca tu momento para relajarte escuchando tu música favorita. No te satures de actividades ni ocupes tu mente con preocupaciones sin sentido. Tauro: Aumenta la posibilidad de aventuras amorosas y romances. Si ya estás acompañado, entonces aprenderás a decir que no, porque si cedes a la tentación tienes mucho que perder, así que aléjate de tragedias sentimentales. Géminis: En el hogar se confunden algo las cosas. Abre bien los ojos, y pon en claro las obligaciones y deberes que tienes con respecto a tu familia. Es hora de que ya no te echen más responsabilidades sobre tus hombros. Cáncer: Dirás verdades que despertarán la conciencia dormida. Si bien pensarás en ti, será bueno que cuides un poco tu forma de expresarte y el tono de tus palabras. No intentes cambiar a los demás, sólo lo harán si quieren. Leo: Toda tu energía estará puesta en aumentar tus ingresos, pero para eso tienes que emplear tu dinero sabiamente y con prudencia, algo que te resultará complicado. Sigue siendo generoso, pero no derroches, por favor. Virgo: Nadie podrá resistirse a tus encantos, y serás como un imán para los demás. Gente del pasado regresará a tu vida, y si estás en busca de pareja, te llevarás una agradable sorpresa. Valórate, que así reconocerán tus talentos. Libra: Si guardas recuerdos negativos, sólo juntarás penas y rencores. No hagas cosas a escondidas de quienes te quieren bien, porque en algún momento lo descubrirán. Coopera, verás con gusto que te ayudarán con tus problemas. Escorpio: Tendrás más claridad y transparencia porque brillará en ti la luz de la verdad, aunque no a todos les agrade. Terminarán las relaciones de amistad aparentes, para dar paso a las que están basadas en el respeto y en la lealtad. Sagitario: Te fijarás una meta y luego ve detrás de la misma. Tendrás que dirigir tus energías hacia el futuro. Si buscas la colaboración de aquellos en quienes confías, todo te será más fácil. Busca el equilibrio para evitar tensiones. Capricornio: Se benefician los viajes, especialmente por agua, ya sea para aumentar tus conocimientos, o de placer. Sentirás que cada día que pasa aprendes a ser mejor persona. También los cursos se harán importantes para ti. Acuario: Terminarás de una buena vez con todo lo que te genera dependencia, y deja que se aleje de tu vida lo que te detiene y frena tu desarrollo. Fortalecerás la fe al sentir que estás bien orientado en tu camino. Piscis: Se resaltarán las oportunidades en los temas amorosos. Claro que dar un paso así te hará pensar, y muchos pensamientos entremezclados se agolparán en tu cabeza, pero lo importante es el amor en tu corazón.

