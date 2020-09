El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 12 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente, feliz sábado para todos. Les cuento que hoy tenemos la fuerte influencia de la Luna que tiene una cuadratura con el planeta Júpiter. Este aspecto impacta principalmente tu bolsillo y me refiero al hecho de que, si tienes suficiente dinero, entonces sentirás el impulso de gastarlo, así que contrólate. Recuerda que hay cosas en las que no tienes que invertir porque terminarán acumulándose de tu casa sin ningún propósito. Además, también estarás muy generoso con los demás, pero no dejes que abusen de ti, porque incluso podrías no darte cuenta. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ADMINISTRO INTELIGENTEMENTE MIS RECURSOS” Si hoy, 12 de septiembre, estás de cumpleaños… Marte ingresa en el sector del hogar, así que en este año sabrás dirigir tus energías para todo lo que tengas que hacer en tu casa. Pero ten cuidado, porque tu carácter se mostrará impulsivo y discutidor. La Copa de la Suerte: 14, 26, 42, 55, 70, 80 Aries: Te sientes lleno de energía y no habrá quien te detenga al momento de la pasión. Deja a un lado tu timidez y anímate a todo. Vístete de color rojo y verás cómo este color potencializará tus encantos y atractivo sexual. Tauro: Ahora te costará un poco comprender los deseos de tu amorcito y también sientes que no te entiende. Olvida las actitudes agresivas, solo la ternura y el diálogo lograrán la magia para encender la pasión. Géminis: El magnetismo, la magia y la seducción te mantendrán en la cima por varios días, así que prepárate para explorar y exteriorizar tus sentimientos. Tu pareja responderá prontamente a tus pedidos. ¡Te esperan intensas emociones! Cáncer: Tendrás la oportunidad de relacionarte con personas que te aportarán muchísimo a nivel profesional y laboral. Te aconsejo que abras tu mente a recomendaciones que te servirán de bases donde cimentar tus nuevos proyectos. Leo: Es tiempo de olvidar y cortar esos lazos que te atan al pasado, ahora los astros te ayudarán. Tienes una gran sensualidad, aunque de momento no la muestres. Actúa con naturalidad, nadie se resistirá a caer rendido a tus pies. Virgo: A partir de hoy vivirás un tiempo de acción y sin darte cuenta caerás en un remolino de pasiones. Conocerás a alguien que al principio será indiferente, pero usarás tus mejores armas de seducción para la conquista y lo lograrás. Libra: Un sueño se concreta y disfrutarás de ese encuentro amoroso que tanto anhelabas. Tienes todo a tu favor para cautivar. Pero no aceleres el ritmo, ni te quieras imponer. Emplea tus estrategias con diplomacia. Escorpio: Los astros están de tu lado, así que no te encierres porque te ayudarán a expresar tu seducción y te facilitarán un encuentro con alguien que te interesa. Para realzar tus encantos ponte unas gotas de un perfume sensual. Sagitario: Pídele a cualquiera de las diosas del amor que te traiga lo que necesitas a nivel personal. Ahora descubres nuevas posibilidades para disfrutar con tu pareja o con un nuevo amor, será un momento ideal para concretar tus fantasías. Capricornio: Serán días ideales para vivir experiencias audaces y para explorar nuevas formas de relacionarte. Tendrás muchas oportunidades amorosas, aunque por ahora no pretendes nada comprometido y estable. ¡Vamos, diviértete! Acuario: Eres muy sensible y necesitas mucho cariño y protección. Ahora las caricias y las palabras tiernas te atraen más que los momentos de pasión desenfrenada. Relájate y no te apresures, es mejor esperar y seguir tus impulsos. Piscis: Ahora vienen a tu mente recuerdos dolorosos del pasado que no te dejan ser feliz. Tú tienes el poder para alejar los miedos y fracasos anteriores. Renueva tus sentimientos, deja que los ciclos se cierren y avanza.

