El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 12 de octubre Mira lo que te deparan los astros para hoy con tu horóscopo del día por El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, esta semana Mercurio se pone retrógrado en el signo de Escorpio. Este aspecto astrológico sucederá del 14 de octubre al 3 de noviembre, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Este ciclo te servirá para actuar con determinación y no esperar que las personas tomen las decisiones por ti. Tampoco permitas que los comentarios de gente conflictiva nublen tu juicio y te afecten. Tú concéntrate en ser feliz y evolucionar. Tauro: Con Mercurio Retrógrado ocurrirá algo muy feliz dentro de tu vida amorosa ya que se avecinan momentos alegres junto a esa persona que tanto te interesa. Si estás en pareja sigue tus corazonadas y no te dejes quitar esa alegría interior que tienes. Géminis: Este aspecto astrológico despertará tu lado pesimista, así que será importante que actúes de manera clara sin dejarte envolver por ideas negativas. Recuerda que nada de eso te llevará al lugar en el que hallarás tranquilidad. Cáncer: Este tránsito te ayudará a encontrar el equilibrio correcto entre lo que debes hacer y lo que has estado haciendo. Las cosas marcharán mejor para ti en todos los sentidos y si hubo situaciones complicadas en el pasado ahora te dejarán de preocupar. Leo: Con Mercurio Retrógrado podrás vivir un tiempo de arreglos en el amor, de nuevos comienzos y compromisos felices y efectivos. Sin embargo, también habrá una persona que te agobiará con sus comentarios negativos, así que no te dejes influir de su energía tóxica. Virgo: Este periodo será ideal para ti porque Mercurio te ayudará a renovarte en todos los aspectos de tu vida. Si continúas atado a una rutina, haciendo siempre lo mismo y repitiendo día tras día las mismas acciones terminarás aburriéndote y hasta deprimiéndote. Y no te muevas porque en breve regreso con más de Mercurio Retrógrado y el impacto en tu signo… Libra: La energía de Mercurio Retrógrado te motivará a mostrar tu amor sin tanto miedo. Dejarás de buscar excusas para no abrir tu corazón de par en par y entenderás que no puedes pasarte toda la vida temiendo por lo que pueda pasar. Escorpio: El tránsito retrógrado de Mercurio se dará precisamente en tu signo, así que lo más recomendable es que no te lances a lo desconocido sin estar totalmente seguro de lo que deseas. Analiza cada paso que quieras dar para no tener problemas. Sagitario: Con Mercurio Retrógrado todo puede suceder, pero básicamente tu signo recibirá el mayor impacto en el campo económico. Una visita inesperada cambiará felizmente tu realidad financiera y descubrirás nuevas vías para solucionar problemas que te han estado inquietando. Capricornio: En este periodo de Mercurio Retrógrado escucharás muchos rumores y chismes increíbles que te sacarán de quicio. Pero tranquilo, recuerda que a mucha gente le gusta exagerar y agrandar lo que escucha para formar líos y problemas innecesarios. Acuario: Con Mercurio Retrógrado muchas de las realidades que existen en tu entorno cambiarán repentinamente, pero no te asustes porque tu vida irá evolucionando de forma positiva y poco a poco verás cómo las circunstancias se volverán favorables para ti. Piscis: Mercurio Retrógrado llegará a despertarte para que no dejes pasar por alto esa oportunidad en la que lograrás resultados prometedores a nivel laboral. Sin embargo, tendrás que revisar con mucho cuidado los términos para estar seguro. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 4, 25, 39, 57, 69, 81 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 12 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.