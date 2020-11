Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 12 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente bella! Prepárate durante este día con la energía de la Luna en el signo de Libra. Tu atención estará centrada en las relaciones con los demás y no tendrás actitudes egocéntricas, todo lo contrario, aprenderás a ponerte en la piel del otro y a mantener tu lugar. Además, la luna estará impactando directamente su casa 11, que representa a los amigos, todo aquello que te sirve de apoyo y protección. Te ayudará a sentir a gusto con tus comportamientos y respaldará tus acciones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “SOY CONSIDERADO CON LAS DEMÁS PERSONAS” Si hoy, 12 de noviembre, estás de cumpleaños… Hoy empezarás a realizar una limpieza en cuanto a las relaciones que no te hacen bien y no te aportan nada bueno, solo malestares y nerviosismo. Sentirás alivio de dejar atrás lo negativo. La Copa de la Suerte: 7, 29, 45, 57, 72, 84 Aries: Hoy se te presentarán oportunidades románticas si estás solo o salidas y fiestas con amigos que aparecerán inesperadamente. Si estás en pareja sacarás tiempo para pasar el día en compañía, en un lugar íntimo. ¡Hay que renovar ese amor! Tauro: Tendrás que mantener tu boca cerrada para no estropear tus planes. No reveles secretos que has guardado por mucho tiempo, deja que otros por si mismos descubran sus verdades y tú te encargarás de mantener la postura que has sostenido hasta ahora. Géminis: Durante este día la comunicación será la clave de tu éxito. Tu actitud positiva te servirá para encontrar la mejor opción y resolver las situaciones. Serás escuchado, y harás pensar a muchos que antes no te prestaban atención. Cáncer: El plano financiero mejorará, así que despreocúpate porque el dinero te llegará a través de tu trabajo y de tus relaciones sociales. Pero tu estabilidad económica se complicará si no controlas tu carácter, no dejes que tus emociones se alteren. Leo: Tu personalidad conquistará nuevos corazones y recibirás elogios. Todos a tu alrededor te verán tal cual eres gracias a tu buena disposición para escuchar a los demás. No te exaltes, es un día para no discutir ni estar entre la multitud. Virgo: Hoy te sentirás un poco cargado de problemas por cuestiones ajenas. Hay muchas responsabilidades que están a tu cargo y deberás comenzar a delegar para descargarte de tanto estrés y tensión. Despéjate y dedica una hora de tu tiempo a relajarte. Libra: Tendrás que replantearte tus compañías, porque hay alguien que no te está mostrando un buen camino. Será un buen momento para revisar que acciones estás tomando y que son influenciadas por alguien más. Recuerda mantener tu autenticidad. Escorpio: Hoy tendrás que sentarte y definir qué es lo que realmente quieres para tu futuro. ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar? Tienes que ubicarte en tu centro y estar seguro de tus objetivos. Tómate tu tiempo, que todo llega. Sagitario: Te llegarán interesantes oportunidades y tu curiosidad por conocer otros lugares se activará. Revisarás la posibilidad de viajar y ver si puedes conocer ese destino que tienes en mente hace un tiempo. Tus deseos y tus esperanzas se verán realizados. Capricornio: Hoy te tomarás las cosas con más calma de lo que estás acostumbrado. Evitarás explotar por tonterías y tampoco darás cabida a enojos o rencores. Las estrellas te dotarán de valor y fuerza, pero no vayas a reñir con nadie. Te lo aconsejo. Acuario: Durante este día te sentirás expectante por todo lo que sucede y estarás a la espera de la respuesta de alguien que ocupa un lugar muy importante en tu corazón. El tiempo por fin ha sanado las heridas y dejarás todo en el pasado. Perdona si te han ofendido. Piscis: Hoy te afectarán algunas diferencias que tienes con tu ser querido y buscarás lograr acuerdos con muchísima prisa. Vigila tu ánimo para que no decaiga y recuerda que la relajación es lo mejor para combatir el desgaste emocional.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 12 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.