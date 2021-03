Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de marzo ¡Presta atención! Recibirás mensajes importantes a través de tus sueños. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN VIERNES, 12 DE MARZO ¡Feliz viernes, mi bella gente! Te cuento que hoy será un día con mucho encanto en el que podrás vivir situaciones llenas de magia. Habrá una energía mística, espiritual e intuitiva que te guiará hacia la plenitud de tu alma. Tu sensibilidad e imaginación estarán muy activas. Será una ocasión especial para que te conectes con visionario que hay dentro de ti. Recibirás mensajes importantes a través de sueños y la inspiración inundará tu vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME CONECTO CON LAS FUERZAS ESPIRITUALES". Si hoy, 12 de marzo, estás de cumpleaños… Tu poder intuitivo estará exaltado y esto te ayudará a fluir en sintonía con las mejores vibraciones. El contacto con el agua te potenciarás asique, si puedes, acércate a un lugar donde haya río, lago o mar. También te inspirará apreciar una bella obra de arte. La Copa de la Suerte: 22, 39, 57, 61, 82, 91 Aries Será un momento en el que no necesitarás de la presencia física para sentirte unido a los seres que te interesan. El pasado y los recuerdos cobrarán gran relevancia. Si te quedaron cuentas pendientes con algunas personas es tiempo de solucionarlas. Tauro Se presentarán las condiciones ideales para que conozcas gente nueva que despierte tu inspiración y tus anhelos dormidos. Será un momento especial para promover la actividad comunitaria y artística. Si te encuentras soltero aprovecha para salir porque alguien mágico se cruzará en tu camino. Géminis Tu nivel de exposición será mayor y tus logros no pasarán desapercibidos. Será un momento en que sentirás que tu trabajo es apreciado. Disfruta de este momento de realización y, si está dentro de tus posibilidades, ayuda a que otros asciendan. Cáncer Una sensación de confianza y de optimismo te ayudará a atraer las mejores oportunidades. Sentirás deseos de ampliar tus perspectivas y de expandir tus influencias. Será un buen momento para que cultives tus conocimientos en un área sea de tu interés. Leo Tus poderes intuitivos y adivinatorios estarán exaltados. Hoy tendrás la posibilidad de debelar misterios y hallar respuestas a través de caminos inusuales. Podría ser una excelente oportunidad para investigar más a cerca del tarot, la quiromancia y otras ciencias ocultas. Virgo Los asuntos amorosos acapararán tu atención y junto a tu pareja vivirás momentos cargados de magia y de romanticismo. Si te encuentras soltero mantente atento porque se darán las condiciones ideales para que conozcas a la persona de tus sueños. Libra Es un buen momento para que encares un estilo de vida más saludable y para que promuevas tu bienestar físico. La práctica diaria de natación podría ser una herramienta muy útil para equilibrar tu organismo. Has todo lo que esté a tu alcance para sentirte mejor. Escorpio Hoy causarás un efecto de encantamiento que atraerá la atención de las personas que te rodean. Será una excelente oportunidad para que te expreses a través de algún arte o pasatiempo. Canta, baila o simplemente divierte sin ejercer ningún tipo de censura. Sagitario En tu hogar reinará un clima de afecto y armonía que te ayudará a restaurar tu mundo emocional. Lograrás relajarte y disfrutarás enormemente de los momentos de descanso. Aprovecha la ocasión para demostrarle al cariño a tus familiares y seres cercanos. Capricornio Será un momento excelente para que realices una salida o una excursión a un lugar tranquilo donde puedas distenderte. Busca la compañía de una persona con la que tengas afinidad y con la que puedas compartir un momento de conexión más allá de las palabras. Acuario Tus finanzas atraviesan por una buena racha y gracias a la influencia benéfica de los planetas todo lo que tocas se convierte en oro. Por eso te recomiendo que aproveches esta tendencia para capitalizarte. Si eres empleado pide un aumento de sueldo. Piscis Tu personalidad compasiva y afectuosa influenciará de una manera positiva en tu entorno. Escuchar tu música preferida o ver una película que te interese estimulará tu imaginación. Regálate un momento en el día para disfrutar de lo que más te gusta.

