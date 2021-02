Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 12 de febrero ¡Ojo! Es importante que sintonices con tu energía compasiva en este día. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN VIERNES 12 ¡Gente bella, feliz viernes! ¡Llegó el fin de semana! Les cuento que en este día la Luna transitará por el signo de Piscis desde donde trazará un sextil con Urano. Esto hará que sintonicemos una energía compasiva que nos ayudará a asimilar los recientes cambios. Te recomiendo que te abras al amor provenga este de donde sea y que a la vez te brindes a los seres que tengas cerca sin hacer distinciones. Creo que la empatía hacía el próximo y la solidaridad serán tu principal amuleto de protección. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "FLUYO EN UNA CORRIENTE DE BENDICIONES". Si hoy, 12 de febrero, estás de cumpleaños… Hoy estarás muy lúcido y tus facultades intelectuales estarán en su máxima expresión. Además tendrás la posibilidad de impactar con tus ideas a un gran número de personas. Tus acciones conmoverán los corazones y las mentes de quienes te rodean. La Copa de la Suerte: 18, 29, 47, 53, 76, 95 Aries Los cuerpos celestes señalan que es un momento oportuno para acallar el ruido de alrededor, escuchar tu voz interior y dejarte guiar por ella. Un problema económico será resuelto gracias a la intervención de tus seres de luz. Agradece a la providencia divina. Tauro Las estrellas favorecerán las iniciativas grupales y a través del intercambio podrás recargar las baterías. Por eso será un día ideal para que salgas, vayas a eventos o simplemente pases un rato con algún amigo. ¡Llegó el momento de reinventarte! Géminis En este día tus cualidades positivas no pasarán desapercibidas para tus superiores y te llegará un reconocimiento largamente esperado. Si te encuentras en la búsqueda de empleo aprovecha este momento para postularte a un puesto que te interese. Obtendrás ayuda. Cáncer Una corriente de energía benéfica guiará tus pasos hacia una maravillosa oportunidad. Un amigo o guía te brindará una ayuda que te permitirá expandir tus horizontes. Mantén una actitud abierta y confía en que los cambios que se presenten serán para tu bien. Leo Los astros te llevarán a moverte con gran fluidez en el campo de los negocios. Será un buen momento para activar trámites relacionados con herencias o bienes familiares. Recibirás una ayuda inesperada que te permitirá alcanzar una posición estratégica. Virgo La Luna transitará por Piscis, tu signo complementario, brindándote oportunidades de encuentro. Será un momento propicio para que salgas de tu esquema de pensamiento habitual y te abras a otras maneras de ver el mundo. El intercambio te ayudará a salir de la monotonía. Libra Hoy sentirás la necesidad de armonizar tu cuerpo bajando los niveles de estrés cotidiano. Además de descansar te hará bien ocuparte de tu alimentación. Te recomiendo que incrementes el consumo de frutas, verduras y líquidos para mejorar el funcionamiento de tu organismo. Escorpio En este día sentirás la necesidad de ocuparte de ti exclusivamente y de hacer cosas que te gratifiquen. Aprovecha para escuchar música, mirar una película o realizar tu pasatiempo preferido. Olvidarte de cualquier tipo de obligación y regálate un momento de felicidad. Sagitario Estarás permeable y buscarás la tranquilidad de tu casa para protegerte de los impactos externos. Aprovecha la ocasión para relajarte, descomprimir y para conectarte con tus sentimientos más profundos. Puede ser una buena oportunidad para fomentar la unión con tu familia. Capricornio Los astros indican que es un momento oportuno para que le des rienda suelta a tu imaginación y para que estimules tu creatividad. Será un momento oportuno para escribir, leer o ver películas. Distraerte de las obligaciones te ayudará a ver las cosas desde otra perspectiva. Acuario Se te ocurrirán nuevos negocios que propiciarán tanto tu progreso económico como el de tu grupo familiar. Tu sexto sentido te ayudará a detectar dónde están las mejores oportunidades y a obtener mayores beneficios. Será un buen momento para invertir en inmuebles. Piscis Hoy la Luna transitará por Piscis exaltando tus poderes psíquicos y tus encantos naturales. Será un buen momento para que des inicio a nuevos proyectos porque todo lo que emprendas hoy florecerá en el futuro. Tus pálpitos te ayudarán a dar pasos certeros.

