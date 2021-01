Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 12 de enero "La Luna hará un aspecto benéfico con Neptuno y esto traerá excelentes influencias para todos". Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Martes, 12 de enero ¡Feliz y bendecido martes, mi bella gente! Les cuento que hoy la Luna hará un aspecto benéfico con Neptuno y esto traerá excelentes influencias para todos. Sobrellevarás muy bien tus actividades del día gracias a que no actuarás solamente en busca de tu propio beneficio, sino que estarás procurando a cada momento el bienestar común. En general, habrá menos nivel de exigencia y mayor disposición para perdonar las imperfecciones, tanto propias como ajenas. Implementarás tú inspiración y sensibilidad de una manera bien concreta. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME SIENTO UNIDO Y CONECTADO". Si hoy, 12 de enero, es tu cumpleaños… Los astros movilizarán tu mundo interior y harán que las emociones que estaban estancadas salgan a la superficie. Tomarás consciencia de cuenta energía tenías retenida. Esta vez puedes aflojar un poco la necesidad de controlarlo todo. Déjate fluir. La copa de la suerte: 13, 34, 55, 60, 81, 97 ARIES Estarás muy exigente y perfeccionista durante todo el día y esto puede incrementar aún más. Cuidado con las decisiones que tomarás porque podrías afectar a otras personas. Más bien relájate y utiliza tu poder de una forma positiva. TAURO Tu visión del mundo está transformándose y en este día podrías encontrar un nuevo sentido a tu vida, a través del contacto con personas que tienen experiencia en el acercamiento material y espiritual. También te servirá leer acerca de otras culturas y adquirir nuevos conocimientos. GÉMINIS Eres un ser inteligente, pero muchas veces vas con tu mente demasiado rápido y te cuesta abarcar el aspecto más profundo de las cosas. Hoy los astros te llevarán a que te adentres en tus asuntos personales y resuelvas aquello que no está tan bien. Descubrirás la manera. CÁNCER Los tránsitos planetarios harán que sintonices con tu fuerza vital y con tu poder transformador. Tu nivel de influencia será grande y generarás impacto en las personas que te rodean. Aprovecha este momento porque en los temas del corazón lograrás lo que te propongas. LEO El Sol, que es tu astro regente, se asociará a la Luna y a Plutón en el sector de la salud y la vida cotidiana. Estas influencias te motivarán para que administres tu tiempo de una manera más eficiente. Te aconsejo que, además, practiques un poco de ejercicio regularmente. VIRGO Los nativos de elemento tierra como tú se verán favorecidos por esta luna nueva. En tu caso particular los asuntos del corazón prosperarán y si te encuentras soltero alégrate y mantente atento porque el amor verdadero golpeará tu puerta. Mi consejo es que te comprometas con lo que sientes. LIBRA Hoy las estrellas orientarán tus energías hacia la vida doméstica. Será un momento oportuno para que encares una limpieza profunda o hagas refacciones en el ámbito de tu hogar. Rememorarás acontecimientos y es posible que retomes contacto con una persona del pasado. ESCORPIO Los misterios siempre fueron de gran interés para ti y hoy no será la excepción. Tu alma de detective estará exaltada por lo que te pondrás a investigar sobre un tema que hace tiempo capta tu atención. Obtendrás respuestas. SAGITARIO Tu ambición de prosperar se volverá más fuerte en este día. Si estás necesitando financiamiento para un negocio se darán las condiciones ideales para que lo consigas. Todo indica que podrías recibir apoyo tanto de un banco como de un familiar. CAPRICORNIO Te darás cuenta de que tienes el poder de transformar tu persona, tu vida y el entorno que te rodea. Por eso es importante que actúes en sintonía con energías positivas y con la mejor de las intenciones. Tendrás ayuda espiritual para encontrar tu camino. ACUARIO Las estrellas indican que es un momento oportuno para que te retires del mundo o al menos para que evites las actividades que te producen estrés. Solo en compañía contigo mismo hallarás las respuestas que estás necesitando. Busca dentro de ti. PISCIS Los astros indican que se presentará una oportunidad única que implicará una fuerte renovación en tu vida. Es posible que sientas algunas dudas por lo que tendrías que dejar atrás. Te recomiendo que te des tiempo para procesar las cosas.

