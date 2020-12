Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 12 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SÁBADO, 12 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Este día estará envuelto en la energía de la luna en el signo de Escorpio, impactando su casa 1, que simboliza el yo profundo y lo que eres en tu más pura esencia. Esto significa que estarás muy emotivo y pasional. Si estás en pareja será un buen momento para organizar una cita especial, así no haya motivos, ya que los astros favorecerán los encuentros íntimos y las experiencias amorosas. Para los que están solteros también será una gran oportunidad para lanzarse a la conquista. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “DEJO FLUIR MIS EMOCIONES MÁS PASIONALES”. Si hoy, 12 de diciembre, estás de cumpleaños… En este nuevo año de tu vida los astros te predisponen a que abras tu corazón y perdones viejos rencores que no te llevan a ningún lado, solo a cometer errores. Recibirás visitas de personas que viven en el extranjero. La Copa de la Suerte: 7, 21, 35, 53, 72, 84 Aries: Cuida de tu energía porque vienes haciendo mucho desgaste por tus actividades. El cuerpo también necesita mantenimiento. Una dieta bien balanceada y las horas de descanso necesario alcanzarán. Tauro: La imaginación activada te llenará de ideas estimulantes. Si no tienes pareja, es alta la posibilidad de encontrar a tu media naranja. Si ya estás acompañado, sal a disfrutar con tu amorcito de una cena y un concierto juntos. Géminis: Te aconsejo que controles tu terquedad. No pongas la nota discordante en una reunión hogareña o profesional, trata de generar paz y armonía a tu alrededor. Sé flexible y adáptate, vivirás mejor. Cáncer: Se resaltará tu comunicación y la forma en que te expresas cobrará fuerza. Utiliza tus palabras para llevar la luz a quienes están desorientados. Un consejo tiene mucho valor para quienes necesitan una voz amiga. Leo: Las noticias financieras no se harán esperar. Hay mucha energía positiva, pero deberás cuidarte de tus impulsos. No te apures para invertir el dinero, piénsalo dos veces para evitarte problemas posteriores. Virgo: Las dudas e inseguridades terminan para ti. Lograrás todo aquello en donde pongas tu fe y te llegará con buena suerte. Visualízate como un triunfador, porque eso eres realmente. Confía en tus valores. Libra: Algunas personas complicadas y difíciles se te acercarán, y deberás mantenerte a distancia. Sabrás cómo defenderte, tanto en las situaciones concretas como en el cuidado de tu energía. Dedícate a meditar. Escorpio: Se enriquece tu vida social y estarás junto a colaboradores creativos, y compañeros que cuando lo necesites te darán una mano. Tu intuición te guiará por el camino correcto, sabrás cuáles son tus intereses y los del grupo. Sagitario: Si estás en busca de empleo o de conseguir mejoras en el que ya tienes, mantén la serenidad y la confianza en Dios. Todas las mañanas decreta que siempre tendrás trabajo y dinero, y esta será la realidad. Capricornio: La buena suerte estará contigo, así que no tengas miedo del fracaso. Tienes un proyecto relacionado con tus convicciones filosóficas, solo necesitas de alguien influyente para ponerlo en práctica. Jamás pierdas la fe en tu talento. Acuario: Quieres controlar las situaciones y te molestará que intenten manipularte y dirigir tus acciones. No dejes que pensamientos negativos y recuerdos de experiencias pasadas puedan entorpecer tu relación con los demás. Piscis: Las cosas pueden llegar a complicarse. Una de las causas que produce conflictos es la lucha por saber quién lleva las riendas y en estos días no conviene generar roces, porque las discusiones pueden ser intensas.

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 12 de diciembre

