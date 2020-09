El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 11 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, feliz fin de semana. Les cuento que hoy no tendrás mucha paciencia gracias al sextil que tiene la Luna con el planeta Urano. Desde ya te digo que te prepares para controlar tus impulsos y deseos de discutir con todo el mundo. No es culpa tuya, ni de los demás, es solo que la energía astral te predispone a estar como “mírame y no me toques”. No dejes que exista tensión emocional en ninguna de las áreas de tu vida. Comunícate bien con todos los que se relacionan contigo y verás que no habrá nada de lo que te tengas que preocupar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “NO DEJO QUE ME GOBIERNE LA TENSIÓN” Si hoy, 11 de septiembre, estás de cumpleaños… Comienzas un ciclo de vida en el cual empezarás a elegir tú mismo hacia dónde quieres ir, quién quieres llegar a ser, y sobre todo tus metas profesionales. No sirve de nada que consultes a los otros. La Copa de la Suerte: 9, 28, 34, 50, 67, 86 Aries: No importa que la situación económica en general esté difícil porque este fin de semana se te presentarán buenas ofertas para aumentar tus ingresos económicos. Te aconsejo que mires hacia delante y trabajes en concretar todo lo que deseas. Si eres disciplinado alcanzarás el desenvolvimiento. Tauro: Este fin de semana tu capacidad de comunicarte se resalta. Ahora serás capaz de mantener conversaciones interesantes con cualquier tipo de personas y sobre cualquier tema. Deja que el diálogo fortalezca tus relaciones interpersonales, te servirá para progresar. Géminis: Este fin de semana no permitirás que se lleven tu energía y te cuidarás tanto del estrés tanto como de los conflictos. Te recomiendo que no te metas en los asuntos de los demás. Deja que cada uno viva y actúe según su propia conciencia. Relájate. Cáncer: Durante estos días tendrás que cuidar tu temperamento porque todo lo que haces y dices servirá de ejemplo a la gente que siente aprecio y admiración por ti. Este fin de semana dedícate a tu persona, sal de compras y hazte un regalo que te gratifique. Te lo mereces. Leo: A pesar de haber recibido algunas críticas, serás reconocido y tendrás la recompensa merecida por tu excelente labor. Tus emociones serán intensas, así que este fin de semana debes ser muy claro con tus palabras. No ilusiones a nadie en vano. Virgo: Tendrás que dejar la seriedad y los problemas a un lado, y dedicarte a ponerle un toque de alegría y diversión a las reuniones que organizarás junto a tus amigos. Es importante que compartas las ideas nuevas que tienen los demás. Libra: Se viene un tiempo lleno de cambios, así que no te resistas y adáptate a lo nuevo que está llegando. Pero debes aprender a ser más flexible y compasivo. Practica la humildad y deja que la espiritualidad te vaya cambiando la vida. Escorpio: Sentirás el deseo de defender tus creencias y aquello que es importante para ti, pero no intentes hacer que todos los demás piensen como tú, porque cada persona tiene sus convicciones y puntos de vista. Verás que todo resulta mejor si aprendes a respetar a los demás. Sagitario: Existen muchas maneras de cuidar la salud. Una es aprender a trabajar con la energía positiva que circula por tu cuerpo, respirando vida y exhalando negatividad. Mi recomendación es que este fin de semana descanses y te alimentes bien. Capricornio: Estés o no en pareja, este fin de semana sentirás algunas frustraciones en los temas amorosos. Tus objetivos son tan amplios que ni tú mismo sabes bien lo que deseas, así que trata de aterrizar tus expectativas, porque tu encanto se está desperdiciando. Acuario: Encontrarás tu mayor satisfacción en tu hogar, tu familia y en el crecimiento de tu mundo personal. Este fin de semana será un gran momento para compartir con tus seres queridos y crear espacios para intercambiar experiencias vividas. Piscis: Este fin de semana recibirás varias invitaciones para eventos sociales y conocerás a mucha gente. Pero ten cuidado con los flechazos sorpresivos de Cupido porque podrías terminar engañado y con falsas ilusiones.

