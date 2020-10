El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 11 de octubre Mira lo que te deparan los astros para hoy con tu horóscopo del día por El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Feliz y bendecido domingo, mi gente bella! Hoy amanecemos con la influencia de la Luna en el signo de Leo, impactando directamente su casa 10. Este sector representa todo aquello que tiene que ver con la evolución de tu carrera, tus ambiciones y tu éxito en la sociedad. Así que la luz de este signo de fuego te llenará de fuerza para destacarte en cada uno de estos ámbitos que a la larga serán muy importantes para ti, sobre todo al momento de crecer y evolucionar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “EL UNIVERSO ILUMINA Y BENEFICIA MIS PLANES” Si hoy, 11 de octubre, estás de cumpleaños… Felicidades para este día que comenzará de una manera especial. Recibirás llamados que no esperas. Tendrás muchas sorpresas y te recomiendo que las disfrutes a pleno, se inicia un ciclo de amor y prosperidad. La Copa de la Suerte: 10, 24, 39, 56, 71, 90 Aries: Tendrás muchas ganas de dialogar con parientes y vecinos, y de ponerte al día con todas las noticias atrasadas que no te has enterado aún. También irás a averiguar sobre el inicio de ese curso que tanto te interesa. Tauro: Toda la experiencia y sabiduría que has acumulado te ayudarán a saber elegir la oferta más adecuada. Descubrirás que el poder del universo está dentro de ti, y comenzarás a valorarte y amarte como nunca lo habías hecho. Géminis: Si en el pasado han fracasado tus planes, tendrás una nueva oportunidad para ponerlos en marcha. Si estás en busca de pareja, puedes salir en su conquista, y si ya la tienes emplea tu encanto para reavivar la pasión. Cáncer: Tienes que hacer amistad contigo, porque tú eres el ser más importante del mundo, así que busca un tiempo para estar a solas contigo, lo necesitas. Entiende que, si no te amas, no podrás dar tu amor a los demás. Leo: Proyectarás una imagen más amistosa, y demostrarás tus talentos para el asombro de muchos. Es que has aprendido de las valiosas lecciones que una persona te ha dado, ahora sabes muy bien en quién puedes confiar. Virgo: Se resaltarán tus actividades, que pueden tomar un rumbo diferente. Valoriza tu talento, porque tus habilidades son muchas y tú sabrás cómo ponerlas de relieve. Recibirás con amor a un familiar que llegará a tu casa. Libra: Júpiter desde Leo exalta positivamente todo lo relacionado con viajes, estudios superiores y el término a tu favor de temas legales. Sé agradecido al cosmos por lo que comenzará a suceder, fortalecerá tus emociones. Escorpio: Tendrás que estar preparado para enfrentar ese conflicto con tranquilidad. Es tiempo de dejar salir lo viejo de tu vida para recibir lo nuevo. Tu búsqueda de respuestas te llevará a la transformación que necesitas. Sagitario: Te identificarás fuertemente con tus ideas y opiniones. Aumentan ampliamente las posibilidades de altercados con aquellas personas que no piensan como tú. Te aconsejo que te serenes, y suavices la forma de manifestarte. Capricornio: Estás viviendo muy apurado, para cuidar tu salud trata de cambiar el ritmo de tu vida. Conviene que camines más lento pero con paso seguro, en lugar de andar alocado entre tensiones y conflictos. Relájate, para un poco. Acuario: Tu corazón está rebosante de pasión, y la energía positiva de los astros sacará a la luz todo ese fuego que está encerrado. Deja los tabúes a un lado, y atrévete a lo que nunca hiciste, olvida tu timidez y disfruta. Piscis: Quiero que pongas energía en una empresa nueva. Cuando luches por tus derechos, recuerda que no debes herir los sentimientos de tus familiares con tus palabras. Disminuye tu prisa y tus impulsos, relájate.

