El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 11 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Feliz miércoles, mi gente bella! Les cuento que hoy es muy importante que mantengas la calma y no dejes que exploten tus emociones más oscuras porque, con la cuadratura de Venus y la luna, podrías terminar hecho un mar de lágrimas. Además, sentirás una fuerte confusión entre lo que quieres y lo que tienes en la vida; es como si no existiese coherencia y eso te hará sentir frustrado. Mi única recomendación es que cuando sientas que estás perdiendo la cabeza te relajes y mires con otros ojos lo que te está sucediendo. Sé positivo y agradecido. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “CONTROLO MIS EMOCIONES Y ME ABSTENGO DE TOMAR DECISIONES IMPORTANTES Si hoy, 11 de noviembre, estás de cumpleaños… Empieza un ciclo de renovación en cuanto a las amistades, llegarán a tu vida personas muy influyentes en cuanto a las experiencias que te tocarán vivir en lo personal. Mantente flexible y con la mente abierta. La Copa de la Suerte: 14, 23, 42, 50, 68, 93 Aries: Hoy le mostrarás al mundo lo que realmente eres y expresarás tus grandes talentos, tu naturaleza romántica, loca y soñadora. Aquello que te anula será eliminado de tu mundo, porque tus deseos serán verte feliz y disfrutando de la vida. Tauro: Tendrás que prepararte para vivir algunos momentos complicados que alterarán tu vida, pero serás responsable de permitirlo. La clave está en replantearte lo que has estado haciendo mal. Tener paciencia, pero mantener el respeto con tus semejantes. Géminis: Hoy podrás al día todos los pendientes que tienes retrasados. Chequearás tus mensajes y correos para liberar tu agenda. También se abrirás las puertas a una mejor relación con quienes comparten tu vida social. Si puedes, sal a divertirte. Cáncer: Tu determinación de hacer que todo marche cómo quieres te dará sus frutos. Harás maravillas con el dinero y te reconocerán por ser como un mago para las finanzas. La única recomendación que te hago es que trates de ahorrar un poco, por si te llega algún tiempo un tanto complicado. Leo: Eres una persona de luz que te mereces el reconocimiento de los demás y durante la jornada reflejarás un encanto especial, muy particular, que atraerá todas las miradas hacia ti. No te adelantes y espera los resultados de tus buenas acciones. Virgo: Tendrás una nueva forma de ver la vida, a través de una mirada especial. La oración te servirá ahora de estímulo y riqueza espiritual. Haz el bien y no te arrepentirás. Te recomiendo que te envuelvas en obras donde sean valorados tus conocimientos. Libra: Te sentirás feliz por un buen período y cualquier experiencia de viaje a otro lugar cercano o lejano te servirá de iniciación en tu nueva vida aprendiendo cosas diferentes. Expresa tus verdades a los otros y llevarás mucha luz a los demás. El universo sabrá compensarte. Escorpio: Nadie se aprovechará de ti porque has establecido las reglas y sabes hasta dónde llegar. Tu forma serena de actuar te servirá para ganarte la confianza y el respeto de los demás. Ahora estarás más enfocado en tus propósitos y metas para fin de año. Sagitario: Sentirás que te ha llegado la hora de expandir tu mente hacia temas espirituales. Compartirás todo tu conocimiento con personas que, como tú, desean abrir su mente a lo nuevo. Toda persona que se te acerque se ganará tu admiración y quizás hasta tu corazón. Capricornio: Tener una buena actitud ante los problemas que aparecen será la clave para no dejarte agobiar por tensiones y estrés. Será muy acertado que decretes al universo las soluciones que esperas. No permitas que lo negativo ejerza fuerza sobre ti y aléjate de personas que te envidian. Acuario: Si tienes pareja, ahora se mostrará más complaciente contigo y va a querer recompensarte por lo bello que haces por los dos. Si estás solo, debes saber que a tu lado se encuentra el amor, pero no has sabido reconocerlo. Observa con más atención. Piscis: Será necesario para ti que hagas un alto en la rutina, para tomar un respiro y dedicarte a recuperar tu enfoque. El buen descanso será tu medicina para evitar que tu salud se afecte. Organízate como es debido y haz las cosas en orden. No malgastes tus energías.

