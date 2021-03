Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de marzo Este es un excelente día para que mires al otro con ojos de amor. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JUEVES, 11 DE MARZO ¡Feliz y bendecido jueves, mi bella gente! Les cuento que en este día habrá una fuerte presencia de planetas en la constelación de Piscis. Este es un momento para que mires al otro con ojos del amor y te pongas al servicio de los demás. También será una buena ocasión para que perdones las ofensas recibidas y te desprendas de las emociones negativas. Recuerda que es muy importante desarrollar la compasión, la empatía y la conexión afectiva entre los seres humanos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "FLUYO CON LAS CORRIENTES POSITIVAS". Si hoy, 11 de marzo, estás de cumpleaños… Tu mundo afectivo y espiritual estará potenciado y con tu temperamento amoroso lograrás mover montañas. Es un momento oportuno para que dejes fluir tus sentimientos y para que permitas que tu intuición te guíe. Te sentirás protegido por una energía sutil. La Copa de la Suerte: 5, 23, 41, 66, 84, 93 Aries Tus capacidades extrasensoriales se encontrarán exaltadas y podrías obtener enormes progresos espirituales si te conduces de acuerdo a tu intuición más profunda. Deja de lado cualquier actitud egoísta para centrarte en aquello que realmente te conecta a los demás. Tauro Te ayudará encontrarte con un amigo, hacer una salida en grupo o asistir a algún evento social. Estás necesitando vivir experiencias variadas y hacer nuevas conexiones. Si interactúas con otras personas podrás descomprimir y liberarte de las tensiones acumuladas. Géminis Será un momento de mayor actividad en el que probablemente te toque hacer horas extras o desempeñarte en diversas funciones para sacar adelante el trabajo atrasado. Si asumes la situación con una actitud positiva obtendrás mejores resultados. Disminuye el nivel de tensión. Cáncer Una corriente de energía positiva inundará tu vida y te ayudará a encontrar el camino certero. Será una buena ocasión para que te conectes con una fe o una filosofía de vida que te permita desarrollarte espiritualmente. Un ser de luz guiará tus pasos. Leo Tu sexto sentido te ayudará a evitar los peligros y a encontrar las posibilidades de éxito allí a donde otros estarán a tientas. Será una ocasión excelente para que aúnes tus recursos con los de tu socio o pareja. Podrías recibir un legado o herencia. Virgo Será un buen momento para que actúes en conjunto a otras personas y para que prestes mayor atención a lo que pueda sentir el otro. En ocasiones eres demasiado racional y, sin darte cuenta, dificultas el encuentro ¡déjate fluir con las circunstancias! Libra Los temas de trabajo tomarán mayor importancia. Es un tiempo para que realices tus tareas diarias con esmero y dedicación. Seguir una rutina te ayudará a tranquilizar las emociones y a conectarte con un orden mayor. Ponte al servicio del prójimo. Escorpio Los asuntos del corazón marcharán viento en popa gracias a que te dejarás llevar, sin poner ningún tipo de traba. Estarás dispuesto a entregarte a la emoción del momento aunque esto implique renunciar al control. Permite que aflore lo bueno que hay en ti. Sagitario Estarás en contacto con tu mundo afectivo, tus raíces y tus memorias. Te sentirás más vulnerable y por ese motivo sería aconsejable que te mantengas en la esfera de la intimidad. Desenterrarás recuerdos y retomarás el vínculo con una persona del pasado. Capricornio Tu mente estará muy lucida y abierta a la interacción. Será una ocasión perfecta para que te concentres en la lectura o la escritura porque tus dones comunicativos estarán exaltados. No temas explorar otros mundos ¡déjate guiar por tu imaginación! Acuario Los asuntos económicos adquirirán gran relevancia y por diversas vías te llegarán propuestas de negocios. Tu solidaridad y empatía con los que menos tienen será tu principal instrumento de protección. Todo lo que des te volverá y estarás inmerso en un circuito de prosperidad. Piscis La Luna transitará por tu signo exaltando tus dones naturales. Un halo de magia y misterio te volverá irresistible. Te sentirás inspirado y lleno de un espíritu creativo que estimulará a las personas que te rodean ¡dejarás tu huella!

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 11 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.