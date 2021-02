El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 11 de febrero

Close

JUEVES 11 ¡Gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que en este día la Luna se asociará al Sol en la constelación de Acuario dando inicio a un nuevo ciclo de cambios que posibilitarán nuestra evolución como especie. Muchas barreras que antes parecían inamovibles se derribarán y esto ampliará enormemente nuestras posibilidades. Por eso es fundamental que visualices el tipo de vida que deseas llevar y clarifiques cuáles son tus mayores sueños. Si estás dispuesto a trabajar con tesón podrás moldear tu vida a tu manera. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS SENTIDOS ESTÁN DESPIERTOS". Si hoy, 11 de febrero, estás de cumpleaños… En el día de hoy un conjunto de estrellas confluirán en tu constelación indicando que eres el elegido para señalarle el camino a las personas que se encuentran a tu alrededor. A través de ti circulará una energía sumamente creativa e innovadora. La Copa de la Suerte: 1, 11, 26, 50, 65, 88 Aries Las estrellas indican que es un momento ideal para que asistas a eventos y para que incrementes tu participación social. Conocerás gente nueva que traerá a tu vida una corriente de aire fresco. Sentirás que formas parte de un gran cambio y esto renovará tus esperanzas. Tauro Los astros señalan que tus asuntos de trabajo marcharán muy bien y que gracias a los esfuerzos que has hecho lograrás obtener una mejor posición. Creo que se te presentará la oportunidad de dar vuelta la página ¡aprovecha los vientos de cambio! Géminis En esta luna nueva estarás con un halo de buena suerte que te ayudará a avanzar tanto en el plano material como en el espiritual. Será un momento ideal para que te cultives y para incrementes tus conocimientos. Conocerás a personas de gran sabiduría. Cáncer La Luna, tu astro regente, se asociará con el Sol otorgándote mayor conciencia y vitalidad. Tendrás la oportunidad de vivir momentos de plenitud en el plano de la intimidad. Libérate de tus inhibiciones y animarte a explorar tus deseos más profundos. Leo La conjunción de la Luna con el Sol favorecerá tus relaciones amorosas. Tendrás la oportunidad de dar comienzo a una nueva etapa en la que te sentirás felizmente acompañado. Si estás soltero te sugiero que amplíes tu visión y que vayas en busca del encuentro. Virgo Las configuraciones planetarias indican que es un tiempo propicio para organizarte, mejorar tu rendimiento y optimizar tu funcionamiento cotidiano. Probablemente llegó la hora que renueves tu ordenador o que actualices tus herramientas de trabajo. Modernizarte te ayudará a economizar tiempo. Libra Los astros traerán a tu vida una montaña rusa de sensaciones. Creo que hoy tendrás experiencias completamente excitantes y reveladoras que nunca habías imaginado vivir. Si te encuentras soltero tomate tu tiempo para elegir la opción que más te conviene. ¡Romperás corazones! Escorpio Hoy te recomiendo que les des mayor libertad a las personas que quieres aunque esto implique que se alejen por un tiempo de tu lado. Así como algunos volarán del nido llegarán personas nuevas que renovarán tu mundo afectivo. El desapego será tu salvación. Sagitario En este día llegará a ti un mensaje muy especial que te dará la oportunidad de cambiar tu vida. Por eso será fundamental que estés predispuesto a recibir información. También será un momento propicio para que estudies algo nuevo. Anímate a probar algo diferente. Capricornio Una buena estrella guiará tus pasos en lo concerniente al dinero. Sin embargo te recomiendo que antes de firmar contratos leas bien la letra chica. No interpretes los retrasos como un signo de fracaso. Dale tiempo a las cosas para que se asienten ¡prosperarás! Acuario Esta luna nueva es sumamente especial y trascendente para ti. Darás inicio a una etapa completamente nueva en tu vida en la que al fin te sentirás libre para manifestar quien eres. Estarás en comunión con tus amigos y grupos de pertenencia. Piscis Las energías cósmicas serán muy poderosas y tú, que eres un ser hipersensible, podrás percibirlo. Sentirás la necesidad de aportar tu grano de arena en estos tiempos de mayor solidaridad y humanismo. Darás un paso importante en la esfera espiritual.

