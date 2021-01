Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 11 de enero "Este 2021 que será un año de mucha transformación". Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Y eso mi gente, feliz lunes y bendiciones a todos! Hoy les traigo más predicciones para este 2021 que será un año de mucha transformación. Aquí te digo cuál es el mensaje de las Cartas del Tarot para cada signo del zodiaco. Aries:'La rueda de la fortuna' es tu carta para este 2021. Así que no dudes ni un segundo en arriesgarte porque la suerte estará de tu lado en cada aspecto de tu vida. También tendrás la oportunidad de expandirte a nivel económico y ganar mucho dinero en los juegos de azar. Tauro:A ti la carta de 'La templanza' te dice que este año encontrarás tu verdadera vocación. Si sientes que has estado un poco desorientado o perdido, pues no te preocupes porque a partir de ahora tu vida comenzará a equilibrarse. Géminis:A ti te aparece la carta de la 'La fuerza', lo que significa que en este nuevo año contarás con una voluntad de acero para alcanzar todo lo que te propongas, ya sea a nivel familiar, sentimental, laboral o económico. Es un año para arrasar con todo. Cáncer:Tu arcano para este nuevo ciclo es 'El Carro' una carta que te habla sobre la necesidad de invertir en los proyectos que tienes en mente y de ascender a nivel profesional. Todas esas cadenas que no te dejaban avanzar se rompen y quedas libre para comenzar a superarte. Leo:Mi querido Leo, la recomendación de 'La Justicia' para este nuevo año es que investigues muy bien si te ofrecen un negocio o una sociedad, porque puede haber un problema oculto. Ten paciencia pues todo lo bueno estará de tu lado. Virgo:El consejo que recibirás para este 2021 llega de parte de 'La Suma Sacerdotisa', que te dice que avances lentamente si quieres llegar lejos. No te apures, ni te enfrentes con nadie. Ten calma para negociar y hazlo a largo plazo. Libra:Este año deberás atender el consejo de 'El Mago'. Esta carta te indica éxito total en todo aquello que realices con compromiso, responsabilidad y constancia, de lo contrario la fortuna se irá en un abrir y cerrar de ojos. Atrévete a hacer algo diferente, este es el momento. Escorpio:A ti te llega el mensaje de 'El Sumo Sacerdote', quien te dice que este es un año perfecto para firmar contratos y concretar esos negocios en los que has estado trabajando desde hace tiempo. Además, recibirás la ayuda y asesoría de alguien con quien no contabas, pero que te vendrá muy bien. Sagitario:El progreso será el ingrediente principal de tu 2021 y así lo anuncia 'El Emperador', una carta que te habla de expansión, desenvolvimiento y oportunidades en muchas áreas de tu vida. Organiza bien tus finanzas para que no empieces a malgastar. Capricornio:Este año tendrás que decidir entre dos caminos, tal cual te muestra la carta de 'Los Enamorados'. Mi consejo es que no dudes en hacerle caso a lo que te dicta tu corazón porque solo así podrás decidir por lo que es correcto y te hacer verdaderamente feliz. Acuario:'La Estrella' te dice que sigas tu intuición con respecto al proyecto que tienes en mente, aunque si no crees que te irá bien entonces cancélalo y piensa en algo mejor. Una mujer te ayudará a escalar posiciones, así que ten mucha visión. Piscis:Tu arcano para el 2021 es 'El Ermitaño' y te dice que esperes antes de invertir o comenzar algo nuevo. Ten paciencia, las respuestas laborales pueden retrasarse y abre bien los ojos porque hay peligro de engaños. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 6, 29, 47, 72, 81, 90 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

