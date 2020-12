Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 11 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio VIERNES, 11 DE DICIEMBRE ¡Llegó el fin de semana, mi gente bella! Les cuento que hoy tenemos la influencia del Sol en el signo de Sagitario y con este aspecto se despertarán tus energías de aventura y curiosidad. Tendrás el fuerte deseo de viajar, tomar unas buenas vacaciones e incluso acompañar a alguien que necesite de un cómplice para hacer deportes extremos. Tu energía se incrementará en un alto nivel y esto podría ser muy provechoso si la utilizas a tu favor a nivel profesional y personal. Si comienzas a canalizar esos deseos de hacer cosas grandes, entonces podrías terminar construyendo un proyecto muy exitoso. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO TODO EN MIS MANOS PARA HACER GRANDES COSAS". Si hoy, 11 de diciembre, estás de cumpleaños… En el comienzo de esta etapa estimularás mucho más la comunicación y el buen diálogo con los demás, sobre todo con tu familia y amigos. Resolverás conflictos siendo honesto con lo que realmente sientes. La Copa de la Suerte: 11, 27, 45, 56, 69, 90 Aries: Este fin de semana te recomiendo que no sacrifiques tus horas de sueño ni abandones tus buenos hábitos. Es importante que la salud siga siendo lo más importante. Si te sigues cuidando como lo has hecho hasta ahora, entonces verás que conservarás tu buena energía. Tauro: El plano amoroso cobrará mucha importancia durante el fin de semana. Las estrellas te harán ver quién es quién en tu mundo sentimental. Además, saldrás de muchas dudas que te venían atormentando y no te dejaban ser feliz. Géminis: Durante estos días tus sentimientos podrán ser expresados libremente y sin vergüenza. Será importante que abras tu corazón. También te recomiendo que le demuestres cariño a quienes comparten tu vida en del hogar, diles cuanto los quieres. Sé un ser de luz. Cáncer: Este fin de semana te guardarás esas inquietudes con las que solamente lograrás ponerte de mal humor. No dejes que esto te lastime, dialoga con quien has tenido ese problema que tanto te inquieta y exprésate como te salga. Todo se irá arreglando con el tiempo. Leo: Tendrás que limpiar tu mente de pensamientos negativos, que lo único que hacen es llevarte a discutir con los demás. Este fin de semana será bueno que saques de tu vida aquellos que ya no usas. Además, tu economía se estabilizará después de ese infortunio. ¡Respira y relájate! Virgo: Las tormentas comenzarán a disiparse e iniciarás una hermosa etapa con muchas sorpresas. Tienes bastante entusiasmo y empezarás con energía tus nuevos planes. Este fin de semana, prepárate porque disfrutarás de las actividades al aire libre. Libra: Tendrás que situarte en el ahora y no dejar que el pasado te estanque. Este fin de semana no te dediques a alimentar los recuerdos negativos del ayer, más bien vive el ahora. Te recomiendo que inviertas tu tiempo en aquello que te resulte provechoso. Escorpio: Este fin de semana lo comenzarás de la mejor manera y con muy buena energía. Disfruta junto a tus amigos de siempre y deja a un lado las preocupaciones del día. No importa lo que hagas, siempre será un éxito, así que no te detengas. Sagitario: El miedo y la inseguridad no te gobernarán durante este fin de semana. Ahora lograrás atravesar esas barreras que creías nunca podrías derribar. También vas a llamar la atención a donde quiera que vayas. Te destacarás tanto que podrías conquistar varios corazones. Capricornio: Este fin de semana va a brillar todo tu potencial creativo y cualquier actividad que realices, resultará muy bien. Tu mente se expandirá y descubrirás secretos que nunca imaginaste. Amplía tus conocimientos y estudia para crecer. Acuario: Tendrás que adaptarte a las vueltas que tiene la vida. Este fin de semana acepta lo que no puedes cambiar y no sigas luchando en contra de la corriente. Desarrolla la paciencia y la tolerancia. Recuerda que todo cambio es beneficioso. Piscis: Si estás en pareja, podrás sentirte un poco más libre de las pruebas por las que has pasado. Te recomiendo que expreses tus sentimientos sin agresividad ni resentimiento. Por otro lado, si te encuentras soltero, no pasará mucho tiempo para que el romance aparezca.

