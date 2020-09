El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 10 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente feliz jueves para todos, les cuento que hoy la lectura y la escritura serán fundamentales para exteriorizar o canalizar tus emociones. Si sientes que tienes mucho por decir, pero no sabes cómo o prefieres ser más diplomático, te vendría bien hacerlo a través de una carta. Hoy los astros te apoyarán porque con el sextil que tenemos entre la Luna y Mercurio, las palabras llegarán a tu mente como por arte de magia. Tú solo tienes que dejarlas plasmadas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “MERCURIO ME AYUDA A COMUNICARME” Si hoy, 10 de septiembre, estás de cumpleaños… Las estrellas te auguran un año de mucha actividad laboral y social. Sabrás combinar ambas cosas y disfrutar de las oportunidades que se te presentarán. Pero tienes que cuidarte en los excesos, sobre todo en las comidas. La Copa de la Suerte: 15, 20, 39, 58, 73, 90 Aries: Se avecinan cambios que te ayudarán a sentirte en confianza contigo mismo. No dejes que algunas situaciones o personas te aten al pasado. Ya llegó el momento de independizarte y ser feliz, así que no tengas miedo de dar el primer paso. Tauro: Ahora serás como un mensajero de todo lo nuevo y distinto. También vas a sobresalir positivamente a donde vayas y darte a conocer de una manera diferente. Proyectarás mucho encanto y derramarás seducción en donde estés. Géminis: Hoy planificarás con más atención todo lo que esté relacionado con tu trabajo porque será importante que tengas claras tus metas en estos momentos. Ten en cuenta los detalles, aunque parezcan insignificantes, esos son los que marcarán la diferencia. Cáncer: Te decidirás a poner en marcha los planes que tienes en mente desde hace tiempo porque tendrás quien te ayude a desarrollarlos y a concretarlos. Para eso contarás con el apoyo de tus amistades más influyentes, ellos no te defraudarán. Leo: Servirás de ejemplo para aquellos que están cerca de ti. Debes saber que las personas de tu entorno admiran tus cualidades, así que ellos recibirán tus consejos con mucho cariño. Además, las estrellas te guiarán hacia el camino del éxito. Virgo: Será un momento especial de que realices un cambio importante en tu rutina para que puedas renovarte. Sigue adelante con tus planes de viaje, si los tienes, porque así conocerás a personas atrayentes que enriquecerán tu vida y tu experiencia. Libra: Hoy tendrás la energía un poco baja y tus malestares de salud estarán relacionados con el amor o el trabajo. También descubrirás con exactitud el motivo para que desaparezcan tus síntomas. Libérate de las presiones y siéntete seguro de ti mismo. Escorpio: Si tienes pareja, por favor, tendrás que controlar los celos porque solo te traerán problemas y más problemas. Concéntrate en mantener la pasión que te llevó a enamorarte en un principio. Y si estás solo, entonces será momento de cultivar el amor propio y combatir la falta de autoestima. Sagitario: Un familiar muy querido estará necesitado de tu apoyo y un buen consejo, así que saca un tiempo de tu agenda para compartir con él y escucharlo. También tendrás que hacerte cargo de algunos compromisos familiares que no esperabas. Capricornio: Te atreverás a hacer aquello que siempre has querido, pero que vives evitando por temor a equivocarte. Muchos milagros van a ocurrir y entre esas maravillas se encuentra el amor. Se aproximan situaciones muy románticas y apasionadas. Acuario: Eliminarás todo lo que bloquea tu progreso y buscarás cosas nuevas, que seguramente serán mucho mejor. Si estás buscando un empleo o un cambio de posición, tendrás varias ofertas irresistibles. Y si estás iniciando tu negocio propio, recibirás ayuda para ponerlo en marcha. Piscis: Ahora comenzarás a sentirte mejor contigo mismo y eso facilitará tu comunicación con los demás. También te sentirás más relajado y verás que todo lo que estaba estacando, ahora comienza a fluir mucho más fácil. Todo se resolverá con prontitud.

