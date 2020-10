El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 10 de octubre Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SÁBADO, 10 DE OCTUBRE ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente linda! Les cuento que para este día tenemos una conjunción de la luna con Mercurio, lo que significa que tu intuición estará muy activa y podrás identificar en los demás algunas cosas importantes con tan solo verlos. Sobre todo, lo que tiene que ver con los sentimientos. También tendrás la capacidad de percibir si hay algún problema con alguien cercano a ti y podrás resolver cualquier situación, manteniendo buenos diálogos y conversaciones claras. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “PUEDO IDENTIFICAR LO BUENO Y LO MALO EN MI ENTORNO” Si hoy, 10 de octubre, estás de cumpleaños… Te auguro para este año nuevos horizontes en todos tus planos. Cambiarás por completo tu rutina diaria. En la vida familiar se vivirán situaciones muy intensas, pero no les temas, todo será para mejor. La Copa de la Suerte: 7, 29, 41, 53, 66, 83 Aries: Sácale provecho al presente. Cuida tu manera de hablar, tienes que ser claro y concreto. Si no tomas recaudos, algo que dirás sin intención de herir a alguien, te causará un conflicto que deberás aclarar y luego pedir disculpas. Tauro: El dinero no te faltará y si haces caso a tu intuición y usas tus influencias con sabiduría, verás que aumentará sin problemas. Entras en un período de cambios. Puedes arriesgarte a lo nuevo si primero evalúas y te asesoras. Géminis: Te llenas de energía y aumenta tu vitalidad. Lucharás por lo que te pertenece, y le mostrarás al mundo lo que eres capaz de hacer con tus talentos. De aquí en más serás un triunfador porque te lo has ganado. ¡Ya puedes festejar! Cáncer: Purifica tu mente, protege tu alma y cuida mucho tu físico del agotamiento y el desgaste. No te pongas límites y no permitas la entrada de pensamientos negativos. Haz afirmaciones positivas con una sonrisa. Leo: Algunos cambios se llevarán a cabo en relación con tus amigos y tu forma de vincularte con ellos. Muéstrate más flexible y compasivo en el grupo, aprende a escuchar y estimula el diálogo con todos, te hará bien. Virgo: Deberás prestar más atención a tus asuntos profesionales. Ten cuidado con las personas inescrupulosas que te muestran una cara distinta a la de sus intenciones. Así evitarás las decepciones y salir perjudicado. Libra: Sácale provecho a tus talentos ocultos, es momento de traerlos a la luz y demostrar a todos tus habilidades, sin miedo a lo que puedan decir de ti. No permitas que las preocupaciones apaguen el fuego de tu creatividad. Escorpio: Trata de dominar tu carácter y evita caer en discusiones sobre asuntos de poder. Tú vales mucho por ser una persona maravillosa y por tener un buen corazón. De todas maneras, cuídate de los inescrupulosos. Sagitario: Te encontrarás con alguien que buscará hechizarte con la magia de su fantasía. Ten cuidado, porque la cara que te mostrará no es la verdadera, y sus intenciones tampoco. Refuerza tu prudencia al relacionarte con gente nueva. Capricornio: Es tiempo de ahorrar energías, si reduces el ritmo de cada día, disfrutarás más de tu vida. Cuida tu energía física alimentándote en forma balanceada, y descansando las horas que necesitas. Quiérete, tú eres tu mejor amigo. Acuario: La vida será una aventura con la luna en el sector de los amores, exaltando tu expresión creativa. Si ya tienes pareja, cuida de no exponer la relación. Para que luego no tengas que lamentarte, no sigas las tentaciones. Piscis: Tomarás decisiones importantes sobre el futuro de tu familia. Recuperarás el control y cambiarás lo que te moleste. Así solucionarás las situaciones que se han creado. Aprende a divertirte junto a ellos.

