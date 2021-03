Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 10 de marzo Es un excelente día para darte cuenta del enorme potencial que tiene tu mente. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MIÉRCOLES, 10 DE MARZO Mi bella gente, llegamos al ombligo de la semana. Les cuento que hoy la Luna se asociará con Júpiter y Mercurio. Esta confluencia planetaria es ideal para cultivar el conocimiento e incentivar cualquier tipo de aprendizaje. Hoy te darás cuenta del enorme potencial que tiene tu mente y de que no hay nada pueda limitarte. Te conectarás con personas de diferentes culturas y descubrirás otras maneras de comunicarte. Las condiciones serán ideales para viajar a otras regiones y aprender nuevos idiomas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESCUBRO UNA DIMENSIÓN MÁS CREATIVA Y MÁS LIBRE". Si hoy, 10 de marzo, estás de cumpleaños… Tendrás el poder de hipnotizar, seducir y encandilar a los seres que te rodean. También estarás rodeado de amigos de ámbitos completamente diferentes con los que tendrás intercambios muy interesantes. Una persona extranjera te ayudará a cumplir un sueño. La Copa de la Suerte: 1, 19, 34, 57, 88, 97 Aries Será un momento ideal para que te encuentres con tus amigos y para que compartas una experiencia distinta que te aleje de la rutina. En las salidas o eventos grupales conocerás gente nueva ¡surgirán intercambios interesantes y propuestas de viajes! Tauro Hoy asumirás los nuevos desafíos con una actitud optimista. En el área de trabajo se producirán cambios inesperados pero estos, lejos de perjudicarte, te colocarán en una mejor posición. Una o varias personas extrajeras te ayudarán a lograr tus metas. Géminis Tu mente atraviesa por un momento de gran apertura en el que te permites pensar de una forma completamente diferente y explorar nuevas posibilidades. Puede ser una excelente oportunidad para aprender un nuevo idioma o iniciar un estudio de cualquier tipo. Cáncer Hay alguien que estará dispuesto a darlo todo por un momento contigo y que desea explorar y conocer a fondo los secretos de tu cuerpo y de tu mente. Recuerda que para el amor no hay un manual de instrucciones ¡atrévete a improvisar! Leo Las personas que te rodean te trasmitirán conocimientos, enseñanzas y consejos que te ayudarán a mejorar. Será un período en el que encontrarás una gran riqueza en el intercambio. Sentirás que un mundo nuevo y con infinitas posibilidades se abre ante ti. Virgo Tu salud tomará mayor relevancia y estarás dispuesto a probar nuevas alternativas para sentirte mejor. Será una ocasión excelente para que comiences una dieta más liviana y para que incorpores a tu rutina la práctica de ejercicio físico ¡actívate! Libra Te hará bien cambiar los aires dándole lugar a tu pasatiempo preferido o asistiendo a algún evento cultural donde puedas interactuar con otras personas que compartan tus intereses. Necesitas seguir las señales que te marca tu corazón y proporcionarte mayores gratificaciones. Escorpio Tu hogar se prestará para el intercambio y el encuentro. Será una ocasión perfecta para que muestres tu hospitalidad recibiendo invitados o realizando eventos familiares. Incluye dentro de tu circulo afectivo a otras personas ¡abre las puertas de tu intimidad! Sagitario Se prestarán las condiciones perfectas para que te preguntes que destino nuevo te gustaría conocer y para que te plantees la posibilidad de visitarlo. La oportunidad de comenzar de cero en un lugar completamente nuevo está latente ¡es tiempo de que te reinventes! Capricornio Este es un momento de gran prosperidad y de apertura en lo que concierne a las finanzas. Te llegará la oportunidad de hacer negocios con personas extranjeras o a través de viajes. Será una excelente idea invertir en turismo, tecnología o educación. Acuario Tu mente atraviesa por un momento sumamente prolifero. Tu poder de inventiva es grande y a tu alrededor hay un gran número de personas que está a la expectativa de lo que tienes para trasmitirles. Despliega y expande tu potencial. Piscis Hoy tus facultades extrasensoriales estarán exaltadas y tendrás la posibilidad de adelantarte a los acontecimientos. Será un momento para que le prestes especial atención a tus pálpitos e intuiciones porque no te fallarán ¡escucha la voz de tu interior!

