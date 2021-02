Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 10 de febrero Es un excelente día para ampliar tu mente y corazón. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MIERCOLES 10 ¡Mi bella gente! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Te cuento que en este día la Luna se asociará a Júpiter y a Venus en el signo de Acuario trayéndote la posibilidad de dar un gran salto en el plano de los afectos. Este es un momento ideal para ampliar tu corazón y tu mente. El mejor regalo que puedes darle a la persona que amas es confianza. A la vez, en el respeto por la libertad del otro estará la clave para tu crecimiento personal. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS VINCULOS ME RENUEVAN". Si hoy, 10 de febrero, estás de cumpleaños… En este día todas las energías confluirán a tu favor brindándote la posibilidad de dejar atrás cualquier atadura o limitación que haya existido en el pasado. Tendrás la posibilidad de ver tu vida desde una perspectiva completamente renovada. ¡Darás un giro de 180 grados! La Copa de la Suerte: 23, 35, 56, 78, 87, 99 Aries Tu círculo social se abrirá y te llegarán nuevas oportunidades de la mano de tus amigos. Será un momento oportuno para sumarte a proyectos grupales. Sentirás que hay más de una persona dispuesta a tenderte una mano y a integrarte en su vida. Tauro En los próximos días aumentarán tus responsabilidades y pasarás por momentos de bastante exigencia en los que tendrás que afrontar algunas situaciones inesperadas que sólo podrás resolver improvisando. Presta atención porque surgirán nuevas oportunidades de trabajo. Géminis Los cuerpos celestes favorecerán los viajes y los contactos con personas extranjeras. Un amigo o grupo de referencia tenderá las redes para que puedas desarrollarte en un nuevo campo. Una buena estrella guiará tus pasos hacia un destino mejor. ¡Confía! Cáncer En este día te sentirás con un fuerte caudal de energía que te permitirá revertir cualquier situación negativa. Es tiempo de que hagas una limpieza profunda de tus vínculos y que te desligues de personas que no te aportan buenas vibraciones. Aprovecha para purificarte. Leo Durante los próximos días habrá una poderosa concentración de planetas en Acuario, tu signo opuesto y complementario, abriendo un gran abanico de posibilidades en el campo de tus relaciones. Será un momento especialmente propicio para que crees nuevas alianzas y sociedades. Virgo Este es el día ideal para que te ocupes de tu salud implementando algunos cambios en tu rutina. Necesitas mejorar la calidad de tu descanso para reciclar tus energías. La práctica de ejercicio te ayudará a liberar tensiones antes de irte a dormir. Libra En este día los signos de aire se verán muy favorecidos por las influencias planetarias. Tu creatividad estará exaltada y llegarán a tu vida personas que te estimularán intelectualmente. Podría ser una excelente oportunidad para que organices una fiesta o participes de un evento recreativo. Escorpio Tu vida familiar atraviesa por un período de grandes cambios. Por momentos podrías sentir que te faltan los apoyos. Sin embargo no debes preocuparte porque siempre habrá una red de contención en la que podrás sostenerte. Confía en tus seres protectores. Sagitario En este día estarás inquieto y con deseos de aprender cosas nuevas. Será un momento ideal para que fomentes el dialogo y el intercambio con otras personas. Recibirás más de una propuesta de diversión. Prepárate porque creo que un viaje golpeará a tu puerta. Capricornio En este día los temas financieros captarán toda tu atención e interés. Tendrás una lucidez especial para detectar las mejores inversiones y oportunidades comerciales. Se te ocurrirán nuevos emprendimientos económicos que involucrarán a otras personas. Tus progresos serán compartidos. Acuario Recibirás una fuerte corriente de estímulos a través de las personas que te rodean. Tu mente irá tan rápido que por momento sentirás que has desarrollado poderes telepáticos. Lleva un registro de las ideas que se te ocurren porque muchas de ellas serán geniales. Piscis Durante los próximos días estarás un poco sobre saltado y no entenderás muy bien porque. Tu inquietud se debe a que estás muy sensible a los impactos y a las agitaciones del entorno. Busca la compañía de un amigo de confianza que te trasmita paz.

