El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 10 de enero "En este día se producirá un trígono perfecto entre Venus y Marte que propiciará los encuentros amorosos y potenciará tu atracción sexual". Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Que tengan un bendito domingo, mi gente bella! En este día se producirá un trígono perfecto entre Venus y Marte que propiciará los encuentros amorosos y potenciará tu sex appeal. Esta confluencia se producirá en signos de tierra y esto hará que las atracciones que hoy se produzcan perduren. Sentirás que tus aspectos ying y yang están en plenitud interactuando en excelente sincronía uno con otro. Aquellos que estén necesitando reafirmar su autoestima aprovechen estos efluvios. Conéctate con tus propias necesidades y el universo proveerá. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA INTERACCIÓN ME PROPORCIONA PLACER". Si hoy, 10 de enero es tu cumpleaños… Los planetas te traen excelentes perspectivas en el plano de la pareja donde sentirás que lo que te sucede está en concordancia con tus expectativas. Los beneficios serán tanto para los que estén en una relación firme como para los solteros. La copa de la suerte: 1, 29, 33, 52, 85, 94 ARIES Los tránsitos planetarios podrían provocarte algunas confusiones y llevarte a creer en personas que no son tan confiables. No des por hecho todo lo cuenten, más bien saca tus propias conclusiones. Tus primeras intuiciones no suelen fallar ¡escúchalas! TAURO Te concentrarás en los temas de negocios y sentirás la tentación de buscar soluciones mágicas a tus problemas financieros. Pero si dejas nublar tu buen juicio y tu sentido común entonces podrías ser engañado o víctima de estafas. GÉMINIS Las relaciones interpersonales se encontrarán bien aspectadas principalmente en lo que respecta a las amistades y a la pareja. Sin embargo, quizás no sea buena idea mezclar el amor con los negocios debido a que esto podría producir malos entendidos o confusiones. CÁNCER Las influencias de Neptuno te vuelven más permeable al entorno y también pueden llevarte a confundir un poco los límites. Por eso es mejor que no te impongas tareas en las que tengas que estar muy concentrado o que te demanden demasiada precisión. LEO Ten mucho cuidado porque, según los astros, podrías formar parte de un triángulo amoroso. Tanto los solteros como los casados vienen rompiendo corazones y sumando conquistas, pero lo que al principio te parecía un juego podría complicarse. Cualquiera de las partes podría salir perjudicada. VIRGO Tus necesidades afectivas crecerán, pero cuidado porque podrías buscar contención en el lugar equivocado. También es posible que te sientas un poco decepcionado por un acuerdo que no prosperó o por alguien que no estuvo a la altura de tus expectativas. Lo superarás. LIBRA Hoy deberás ser especialmente cuidadoso con lo que digas. Si no tienes claro lo que quieres comunicar será mejor que hagas silencio porque los malos entendidos estarán a la orden del día. Tampoco te dejes influenciar por comentarios de otros. ESCORPIO El deseo de ampliar tu capital se intensificará y pensarás en nuevas posibilidades de negocios. Pero atención porque hoy no estarás lo suficientemente claro y podrías ir a perdida. Lo mejor será que descanses y que esperes un mejor momento para ocuparte de tus finanzas. SAGITARIO Hoy sentirás deseos de centrarte en tus intereses, pero es probable que tengas que suspender tus planes para salir al rescate de un familiar. No te ofusques si esto sucede y brinda la ayuda que te piden. Recuerda: "hoy por ti y mañana por mí" CAPRICORNIO Tu vida espiritual cobrará importancia y esto te llevará a buscar respuesta a tus interrogantes más profundos. Se incrementará el contacto con tus espíritus protectores y seres de luz. Si algunos de sus mensajes hoy te resultan confuso no debes preocuparte ¡pronto comprenderás! ACUARIO Los astros indican que aumentará tu nivel de participación social y comunitaria. Te entusiasmarás con un nuevo proyecto que requerirá que inviertas tu tiempo y otros de tus recursos. Contribuir al bienestar común te ayudará a salir de del automatismo. PISCIS Las exigencias se acrecientan, aún en tu tiempo libre, y se requiere de tu presencia para asumir responsabilidades que no podrás posponer ni delegar. Por eso te recomiendo que resistas la tentación de evadirte de lo que te toca. ¡Tendrás una recompensa por tus esfuerzos!

