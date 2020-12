Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 10 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JUEVES, 10 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente bella! Les cuento que hoy amanecemos con el planeta Marte rondando por el signo de Aries, así que es posible que te sientas un poco impulsivo y lleno de mucha energía. Aprovecha si estás de descanso para practicar algún deporte de tu preferencia o hacer una caminata por un parque o en una playa. También tendrás mucha iniciativa para comenzar proyectos, pero mucho ojo, cuida de no dejarlos por la mitad. Si vas a emprender algo, comprométete hasta el final. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “EMPRENDO NUEVOS PROYECTOS PARA CONCLUIRLOS CON ÉXITO”. JUEVES, 10 DE DICIEMBRE Si hoy, 10 de diciembre, estás de cumpleaños… Empezará tu curiosidad por la sed de conocimientos nuevos, tu mente y pensamientos estarán muy activos. Tendrás oportunidades para consolidarte económicamente, asegurando un buen futuro para ti y tu familia. La Copa de la Suerte: 15, 25, 42, 59, 65, 78 Aries: Los asuntos amorosos captarán una buena parte de tu atención durante la jornada. Si comienzas un romance en este período, puede que sea pasajero. Pero podrás compartir con quien tenga las mismas ideas que tú. Será muy importante que abras tu mente. Tauro: Asuntos de tu familia saldrán a flore para que puedan ser conversados y resueltos. Te recomiendo que seas paciente y que no pierdas la fe. Si te desesperas, entonces te verás afectado en varios aspectos de tu vida. No lo permitas. Géminis: Otras personas querrán hacer uso de tu tiempo y te mostrarás muy amable, pero intenta no dejar tus cosas para lo último. Si no te sientes a gusto, busca otras alternativas. Mi consejo es que confíes en tu intuición que te estará guiando. Cáncer: Será importante que cuides tus finanzas durante estos días. Piensa en la forma en que los estás administrando. Si eres más organizado, entonces no surgirán complicaciones. No pongas en riesgo tu estabilidad económica, contrólate mejor. Leo: Ahora podrás seducir y conquistar a quien realmente deseas, pero ten cuidado de no meterte en problemas. Domina más tus emociones alborotadas porque en cualquier salida que surja dejarás los corazoncitos latiendo por ti. Virgo: Te dedicarás a alejarte de las personas que no te hacen bien y dejarás a tu alrededor los seres de luz que te aprecian y te quieren. Alejarte a tiempo de personas tóxicas será tu mejor elección para protegerte. Así cuidarás tu vida íntima y elegirás mejor a tus amigos. Libra: Estás atravesando por una etapa de gratificaciones para ti y te sentirás orgulloso de poder confiar en quienes te protegen y quieren de verdad. Los problemas comenzarán a solucionarse y a desaparecer, así que despreocúpate. Escorpio: Ahora sentirás que tus cuestiones familiares, de trabajo y diversión no podrán relacionarse bien entre sí. Será importante que te organices mejor y organices tu tiempo como es debido. Tus seres queridos necesitarán de tu apoyo también, no lo olvides. Sagitario: Si eres sincero contigo mismo y con los demás entonces verás que la felicidad estará a tu alcance. Algunas de tus relaciones se complicarán por desacuerdos o malos entendidos, pero todo se podrá arreglar, mediante el diálogo civilizado. Capricornio: Ahora sentirás el deseo de reconocer tus faltas para que puedas modificarlas. Tú y los que te rodean recibirán bendiciones y así evitarás alimentar odios innecesarios. Actúa como lo has hecho siempre, de forma correcta y dejándote guiar por tu intuición. Acuario: Se acerca un período de cambios y tendrás que adaptarte a lo que viene, confía en lo que te envía el universo, aunque por ahora buscarás la compañía de personas, para compartir e intercambiar ideas y proyectos parecidos. Piscis: Sentirás el deseo de trabajar sobre tu inseguridad porque tu estado de ánimo está influyendo negativamente en tu salud. Debido a eso estarás muy receptivo a las enfermedades así que llegó el momento de cuidarte. Ve que te lo digo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 10 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.